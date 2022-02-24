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МИД назвал отказ США от диалога с Россией в Женеве хамским
МИД назвал отказ США от диалога с Россией в Женеве хамским - РИА Новости, 24.02.2022
МИД назвал отказ США от диалога с Россией в Женеве хамским
Американская сторона хамски аргументировала свой отказ от диалога с Россией в Женеве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T17:07
2022-02-24T17:24
россия
сша
европа
в мире
швейцария
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
энтони блинкен
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Американская сторона хамски аргументировала свой отказ от диалога с Россией в Женеве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."На 24-е число были намечены переговоры российской делегации с американской делегацией на уровне глав МИД двух стран в Европе, непосредственно в Женеве. Эта переговорная работа готовилась, Россия дала свое согласие, мы были в контакте с в том числе американцами через посольство и так далее, так вот в тот момент, когда уже практически оставалось несколько часов до вылета российской делегации, мы получили от американцев послание от госсекретаря Блинкена (Энтони)", - рассказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Она добавил, что "я хотела бы подчеркнуть, это очень важно, чрезвычайно важно, это было не сегодня утром или ночью, это было вчера, то есть до начала непосредственно проведения операции". По словам Захаровой, в своем послании госсекретарь США заявил, что "американская сторона не намерена вести переговоры с Россией: ни по вопросам безопасности, ни по каким-либо другим вопросам текущей повестки дня".Захарова указала, что американская сторона "аргументировала свою позицию в общем, как я считаю, абсолютно хамски".
https://ria.ru/20220224/bezopasnost-1774803878.html
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россия, сша, европа, в мире, швейцария, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен
17:07 24.02.2022 (обновлено: 17:24 24.02.2022)
 
МИД назвал отказ США от диалога с Россией в Женеве хамским

Представитель МИД Захарова: США хамски аргументировали отказ от диалога с Россией в Женеве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Американская сторона хамски аргументировала свой отказ от диалога с Россией в Женеве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"На 24-е число были намечены переговоры российской делегации с американской делегацией на уровне глав МИД двух стран в Европе, непосредственно в Женеве. Эта переговорная работа готовилась, Россия дала свое согласие, мы были в контакте с в том числе американцами через посольство и так далее, так вот в тот момент, когда уже практически оставалось несколько часов до вылета российской делегации, мы получили от американцев послание от госсекретаря Блинкена (Энтони)", - рассказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
16:11
США отказались от диалога с Россией по Украине, заявила Захарова
Она добавил, что "я хотела бы подчеркнуть, это очень важно, чрезвычайно важно, это было не сегодня утром или ночью, это было вчера, то есть до начала непосредственно проведения операции". По словам Захаровой, в своем послании госсекретарь США заявил, что "американская сторона не намерена вести переговоры с Россией: ни по вопросам безопасности, ни по каким-либо другим вопросам текущей повестки дня".
Захарова указала, что американская сторона "аргументировала свою позицию в общем, как я считаю, абсолютно хамски".
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
17:15
МИД пообещал зеркальный ответ на санкции Европы и США
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияСШАЕвропаВ миреШвейцарияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Энтони Блинкен
 
 
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