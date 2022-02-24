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МИД назвал отказ США от диалога с Россией в Женеве хамским

МИД назвал отказ США от диалога с Россией в Женеве хамским - РИА Новости, 24.02.2022

МИД назвал отказ США от диалога с Россией в Женеве хамским

Американская сторона хамски аргументировала свой отказ от диалога с Россией в Женеве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:07

2022-02-24T17:07

2022-02-24T17:24

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в мире

швейцария

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

энтони блинкен

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Американская сторона хамски аргументировала свой отказ от диалога с Россией в Женеве, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова."На 24-е число были намечены переговоры российской делегации с американской делегацией на уровне глав МИД двух стран в Европе, непосредственно в Женеве. Эта переговорная работа готовилась, Россия дала свое согласие, мы были в контакте с в том числе американцами через посольство и так далее, так вот в тот момент, когда уже практически оставалось несколько часов до вылета российской делегации, мы получили от американцев послание от госсекретаря Блинкена (Энтони)", - рассказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Она добавил, что "я хотела бы подчеркнуть, это очень важно, чрезвычайно важно, это было не сегодня утром или ночью, это было вчера, то есть до начала непосредственно проведения операции". По словам Захаровой, в своем послании госсекретарь США заявил, что "американская сторона не намерена вести переговоры с Россией: ни по вопросам безопасности, ни по каким-либо другим вопросам текущей повестки дня".Захарова указала, что американская сторона "аргументировала свою позицию в общем, как я считаю, абсолютно хамски".

https://ria.ru/20220224/bezopasnost-1774803878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, сша, европа, в мире, швейцария, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), энтони блинкен