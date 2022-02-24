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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/dialog-1774816328.html
Россия готова к диалогу со всеми странами, заявил Лавров
Россия готова к диалогу со всеми странами, заявил Лавров - РИА Новости, 24.02.2022
Россия готова к диалогу со всеми странами, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с пакистанским коллегой в четверг заявил, что надеется, что есть шанс вернуться к международному праву и международным РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:45
2022-02-24T16:53
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
политика
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с пакистанским коллегой в четверг заявил, что надеется, что есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам."К сожалению, наши западные друзья не уважают международное право, пытаясь его разрушить и продвинуть то, что они называют "порядком, основанным на правилах", - приводятся слова Лаврова в размещенном на сайте МИД РФ сообщении."Как Вы могли уже слышать, президент России В.В. Путин сделал детальное заявление сегодняшним утром в связи с действиями НАТО и объявлением о том, что они теперь не ограничиваются территориями государств-членов, а претендуют на большие масштабы. Они "несут ответственность за мировую безопасность". То, как они продвигают так называемые стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, – это, безусловно, свидетельствует о том, что у них есть "аппетит" в отношении всей планеты", - сказал министр.Лавров добавил, что "провели напряженные и детальные обсуждения с нашими американскими коллегами, с другими членами НАТО". "Надеемся, что еще есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам", - подчеркнул он."И поскольку мы предпринимаем меры, объявленные президентом для обеспечения безопасности страны и российского народа, мы, безусловно, всегда будем готовы к диалогу, который вернет нас к справедливости и принципам Устава ООН", - отметил министр.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/tsel-1774757082.html
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Влада Копылова
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, политика, россия
16:45 24.02.2022 (обновлено: 16:53 24.02.2022)
 
Россия готова к диалогу со всеми странами, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил о готовности России к диалогу во всеми странами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с пакистанским коллегой в четверг заявил, что надеется, что есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам.
"К сожалению, наши западные друзья не уважают международное право, пытаясь его разрушить и продвинуть то, что они называют "порядком, основанным на правилах", - приводятся слова Лаврова в размещенном на сайте МИД РФ сообщении.
"Как Вы могли уже слышать, президент России В.В. Путин сделал детальное заявление сегодняшним утром в связи с действиями НАТО и объявлением о том, что они теперь не ограничиваются территориями государств-членов, а претендуют на большие масштабы. Они "несут ответственность за мировую безопасность". То, как они продвигают так называемые стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, – это, безусловно, свидетельствует о том, что у них есть "аппетит" в отношении всей планеты", - сказал министр.
Лавров добавил, что "провели напряженные и детальные обсуждения с нашими американскими коллегами, с другими членами НАТО". "Надеемся, что еще есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам", - подчеркнул он.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле назвали цели военной операции России в Донбассе
"И поскольку мы предпринимаем меры, объявленные президентом для обеспечения безопасности страны и российского народа, мы, безусловно, всегда будем готовы к диалогу, который вернет нас к справедливости и принципам Устава ООН", - отметил министр.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Небензя пообещал держать СБ ООН в курсе российской операции в Донбассе
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровПолитикаРоссия
 
 
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