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Россия готова к диалогу со всеми странами, заявил Лавров

Россия готова к диалогу со всеми странами, заявил Лавров - РИА Новости, 24.02.2022

Россия готова к диалогу со всеми странами, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с пакистанским коллегой в четверг заявил, что надеется, что есть шанс вернуться к международному праву и международным РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:45

2022-02-24T16:45

2022-02-24T16:53

обострение ситуации в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

политика

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с пакистанским коллегой в четверг заявил, что надеется, что есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам."К сожалению, наши западные друзья не уважают международное право, пытаясь его разрушить и продвинуть то, что они называют "порядком, основанным на правилах", - приводятся слова Лаврова в размещенном на сайте МИД РФ сообщении."Как Вы могли уже слышать, президент России В.В. Путин сделал детальное заявление сегодняшним утром в связи с действиями НАТО и объявлением о том, что они теперь не ограничиваются территориями государств-членов, а претендуют на большие масштабы. Они "несут ответственность за мировую безопасность". То, как они продвигают так называемые стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе, – это, безусловно, свидетельствует о том, что у них есть "аппетит" в отношении всей планеты", - сказал министр.Лавров добавил, что "провели напряженные и детальные обсуждения с нашими американскими коллегами, с другими членами НАТО". "Надеемся, что еще есть шанс вернуться к международному праву и международным обязательствам", - подчеркнул он."И поскольку мы предпринимаем меры, объявленные президентом для обеспечения безопасности страны и российского народа, мы, безусловно, всегда будем готовы к диалогу, который вернет нас к справедливости и принципам Устава ООН", - отметил министр.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, политика, россия