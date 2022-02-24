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В Подмосковье приземлился самолет с вывезенными из Сирии российскими детьми
В Подмосковье приземлился самолет с вывезенными из Сирии российскими детьми - РИА Новости, 24.02.2022
В Подмосковье приземлился самолет с вывезенными из Сирии российскими детьми
Самолет, на борту которого 14 российских детей, вывезенных из лагерей Сирии и приюта Дамаска, приземлился в подмосковном Чкаловске, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T02:51
2022-02-24T03:37
в мире
россия
сирия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Самолет, на борту которого 14 российских детей, вывезенных из лагерей Сирии и приюта Дамаска, приземлился в подмосковном Чкаловске, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ.Весь путь дети находились под присмотром медиков и психологов. "Дорогу все дети перенесли спокойно, в основном спали. Перед вылетом их накормили на авиабазе Хмеймим наши военные. Они также передали для детей на борт угощения и подарки. Весь путь ребята находились под присмотром медиков и психологов из состава нашей делегации", - приводит пресс-служба комментарий советника аппарата детского омбудсмена Елены Новосельцевой.После прилета дети размещены в одной из московских клиник, где им будет проведено полное медицинское обследование, в том числе и по протоколу COVID-19, детям будет оказана психологическая поддержка. После рекомендаций врачей их передадут под опеку родственников, отметили в пресс-службе."Сложно представить, что довелось пережить этим детям, через какие ужасы и лишения они прошли за свою маленькую детскую жизнь. Но сейчас в наших силах сделать все, чтобы эта страшная страница их жизни была перевернута и забыта раз и навсегда. Рада, что нам удалось вернуть очередную группу детей, благодарна сирийской и курдской сторонам за соблюдение всех наших договоренностей. Будем работать дальше и прилагать все усилия, чтобы все наши ребята как можно скорее оказались дома. Уверена, искренняя забота, любовь и внимание близких, семейное тепло и уют – это то, что им действительно сейчас нужно. А мы со своей стороны, конечно, будем помогать и следить за их судьбами", - цитирует пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента России Владимира Путина, при детском омбудсмене была создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину.
https://ria.ru/20220209/siriya-1771890991.html
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в мире, россия, сирия
02:51 24.02.2022 (обновлено: 03:37 24.02.2022)
 
В Подмосковье приземлился самолет с вывезенными из Сирии российскими детьми

В Подмосковье приземлился самолет с 14 российскими детьми, вывезенными из Сирии

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Самолет, на борту которого 14 российских детей, вывезенных из лагерей Сирии и приюта Дамаска, приземлился в подмосковном Чкаловске, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ.
"Сегодня в результате трехдневного визита на территорию Сирии, а также ряда ранее достигнутых договоренностей, сотрудниками аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка в Россию возвращены 14 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Пятеро из них находились в приютах Дамаска, и еще девять вывезены с территории лагерей беженцев, расположенных в Заевфратье", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.
Весь путь дети находились под присмотром медиков и психологов. "Дорогу все дети перенесли спокойно, в основном спали. Перед вылетом их накормили на авиабазе Хмеймим наши военные. Они также передали для детей на борт угощения и подарки. Весь путь ребята находились под присмотром медиков и психологов из состава нашей делегации", - приводит пресс-служба комментарий советника аппарата детского омбудсмена Елены Новосельцевой.
После прилета дети размещены в одной из московских клиник, где им будет проведено полное медицинское обследование, в том числе и по протоколу COVID-19, детям будет оказана психологическая поддержка. После рекомендаций врачей их передадут под опеку родственников, отметили в пресс-службе.
"Сложно представить, что довелось пережить этим детям, через какие ужасы и лишения они прошли за свою маленькую детскую жизнь. Но сейчас в наших силах сделать все, чтобы эта страшная страница их жизни была перевернута и забыта раз и навсегда. Рада, что нам удалось вернуть очередную группу детей, благодарна сирийской и курдской сторонам за соблюдение всех наших договоренностей. Будем работать дальше и прилагать все усилия, чтобы все наши ребята как можно скорее оказались дома. Уверена, искренняя забота, любовь и внимание близких, семейное тепло и уют – это то, что им действительно сейчас нужно. А мы со своей стороны, конечно, будем помогать и следить за их судьбами", - цитирует пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову.
Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территориях Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента России Владимира Путина, при детском омбудсмене была создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину.
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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