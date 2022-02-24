https://ria.ru/20220224/dengi-1774694257.html
Нацбанк Украины ограничил снятие наличных со счетов
Нацбанк Украины ограничил снятие наличных со счетов - РИА Новости, 24.02.2022
Нацбанк Украины ограничил снятие наличных со счетов
РИА Новости. Нацбанк Украины принял постановление, которым ограничил снятие наличных со счетов сумой в 3,5 тысячи долларов в день. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:23
2022-02-24T11:23
2022-02-24T11:51
обострение ситуации в днр и лнр
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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. РИА Новости. Нацбанк Украины принял постановление, которым ограничил снятие наличных со счетов сумой в 3,5 тысячи долларов в день."Ограничить снятие наличных со счета заказчика в общей сложности 100 тысячами гривен (около 3,5 тысяч долларов – ред.) в день (без учета заработной платы и соцвыплат), за исключением предприятий и учреждений, обеспечивающих реализацию мобилизационных планов (задач), правительства и индивидуальных разрешений Национального банка Украины без подсчета и снятия комиссий", - говорится в тексте постановления на странице нацбанка Украины в Facebook.Согласно постановлению, запрещена выдача наличных в иностранной валюте за исключением организаций, обеспечивающих выполнение мобилизационных задач, правительства и при наличии индивидуального разрешения Нацбанка."Правительственные выплаты должны производиться без ограничений в соответствии с законодательством об особом периоде. Подкреплять банкоматы наличными без ограничений. Банки должны обеспечивать работу ведомств в режиме нон-стоп при отсутствии угрозы жизни и здоровью населения. Обеспечьте доступ к сейфам в режиме нон-стоп", - говорится в постановлении.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/gaz-1774702579.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, нацбанк украины, в мире, владимир путин, россия, донбасс
11:23 24.02.2022 (обновлено: 11:51 24.02.2022)
Нацбанк Украины ограничил снятие наличных со счетов
Нацбанк Украины ограничил снятие наличных со счетов суммой в 3,5 тысячи долларов в день
КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. РИА Новости. Нацбанк Украины принял постановление, которым ограничил снятие наличных со счетов сумой в 3,5 тысячи долларов в день.
"Ограничить снятие наличных со счета заказчика в общей сложности 100 тысячами гривен (около 3,5 тысяч долларов – ред.) в день (без учета заработной платы и соцвыплат), за исключением предприятий и учреждений, обеспечивающих реализацию мобилизационных планов (задач), правительства и индивидуальных разрешений Национального банка Украины
без подсчета и снятия комиссий", - говорится в тексте постановления на странице нацбанка Украины в Facebook
.
Согласно постановлению, запрещена выдача наличных в иностранной валюте за исключением организаций, обеспечивающих выполнение мобилизационных задач, правительства и при наличии индивидуального разрешения Нацбанка.
"Правительственные выплаты должны производиться без ограничений в соответствии с законодательством об особом периоде. Подкреплять банкоматы наличными без ограничений. Банки должны обеспечивать работу ведомств в режиме нон-стоп при отсутствии угрозы жизни и здоровью населения. Обеспечьте доступ к сейфам в режиме нон-стоп", - говорится в постановлении.
Президент РФ Владимир Путин
ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Станислав Ванд