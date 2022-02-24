https://ria.ru/20220224/delo-1774912355.html

СК возбудил дело после несанкционированной акции в Москве

СК возбудил дело после несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 24.02.2022

СК возбудил дело после несанкционированной акции в Москве

Уголовное дело об угрозе насилия против сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции возбудили в Москве, задержана подозреваемая 1999... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T22:51

2022-02-24T22:51

2022-02-24T23:00

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

москва

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело об угрозе насилия против сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции возбудили в Москве, задержана подозреваемая 1999 года рождения, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, вечером 24 февраля 2022 года подозреваемая, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью", - сказала Иванова.По ее словам, "подозреваемая 1999 года рождения задержана на месте преступления".

https://ria.ru/20220224/aktsiya-1774875090.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Петр Попадюк

Петр Попадюк

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, признание днр и лнр в россии