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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/delo-1774912355.html
СК возбудил дело после несанкционированной акции в Москве
СК возбудил дело после несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 24.02.2022
СК возбудил дело после несанкционированной акции в Москве
Уголовное дело об угрозе насилия против сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции возбудили в Москве, задержана подозреваемая 1999... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T22:51
2022-02-24T23:00
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
россия
москва
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело об угрозе насилия против сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции возбудили в Москве, задержана подозреваемая 1999 года рождения, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, вечером 24 февраля 2022 года подозреваемая, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью", - сказала Иванова.По ее словам, "подозреваемая 1999 года рождения задержана на месте преступления".
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, москва, признание днр и лнр в россии
22:51 24.02.2022 (обновлено: 23:00 24.02.2022)
 
СК возбудил дело после несанкционированной акции в Москве

СК возбудил дело по факту угрозы правоохранителю после несанкционированной акции в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации
Следственный комитет Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Следственный комитет Российской Федерации
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Уголовное дело об угрозе насилия против сотрудников правоохранительных органов на несанкционированной акции возбудили в Москве, задержана подозреваемая 1999 года рождения, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, вечером 24 февраля 2022 года подозреваемая, участвовавшая в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади, кинула в сотрудников правоохранительных органов бутылку с зажигательной смесью", - сказала Иванова.
По ее словам, "подозреваемая 1999 года рождения задержана на месте преступления".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 20:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Москве задержали более десяти человек на несогласованной акции
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)РоссияМоскваПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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