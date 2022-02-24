https://ria.ru/20220224/coping-1774710723.html
Жить без стресса — это возможно? Что такое копинг и когда он работает
Жить без стресса — это возможно? Что такое копинг и когда он работает - РИА Новости, 24.02.2022
Жить без стресса — это возможно? Что такое копинг и когда он работает
Копинг — это стратегии преодоления стресса. Какие бывают копинг-стратегии и как их подбирают? Когда эти способы могут помочь? Какая связь между стрессом, детскими комплексами и эмоциональным интеллектом? В чем главная сложность копинга и почему он не всегда работает? И возможно ли сделать "прививку от стресса"?
2022-02-24T12:00
2022-02-24T12:00
2022-02-24T12:05
яснопонятно
подкаст
психология
общество
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Жить без стресса — это возможно? Что такое копинг и когда он работает
Копинг — это стратегии преодоления стресса. Какие бывают копинг-стратегии и как их подбирают? Когда эти способы могут помочь? Какая связь между стрессом, детскими комплексами и эмоциональным интеллектом? В чем главная сложность копинга и почему он не всегда работает? И возможно ли сделать «прививку от стресса»?
audio/mpeg
Жить без стресса — это возможно? Что такое копинг и когда он работает
Копинг — это стратегии преодоления стресса. Какие бывают копинг-стратегии и как их подбирают? Когда эти способы могут помочь? Какая связь между стрессом, детскими комплексами и эмоциональным интеллектом? В чем главная сложность копинга и почему он не всегда работает? И возможно ли сделать «прививку от стресса»?
audio/mpeg
Психолог и психотерапевт Геннадий Тарасов объясняет на примерах, как и когда копинг помогает бороться со стрессом и почему для этого важно понимать свои эмоции.С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде.Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, МегаФон Подкасты, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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подкаст, психология, общество, аудио
12:00 24.02.2022 (обновлено: 12:05 24.02.2022)
Жить без стресса — это возможно? Что такое копинг и когда он работает
Копинг — это стратегии преодоления стресса. Какие бывают копинг-стратегии и как их подбирают? Когда эти способы могут помочь? Какая связь между стрессом, детскими комплексами и эмоциональным интеллектом? В чем главная сложность копинга и почему он не всегда работает? И возможно ли сделать "прививку от стресса"?