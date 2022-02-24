https://ria.ru/20220224/chekhiya-1774739926.html
Земан раскритиковал действия России на Украине
Земан раскритиковал действия России на Украине - РИА Новости, 24.02.2022
Земан раскритиковал действия России на Украине
Чешский президент Милош Земан подверг критике действия РФ на Украинце и выразил свою поддержку народу Украины, он заявил об этом в четверг в телеобращении к... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:19
2022-02-24T13:19
2022-02-24T13:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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донбасс
ситуация в днр и лнр
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ПРАГА, 24 фев – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан подверг критике действия РФ на Украинце и выразил свою поддержку народу Украины, он заявил об этом в четверг в телеобращении к согражданам."РФ напала на Украину. Речь идет об акте неспровоцированной агрессии", - заявил Земан.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
Земан раскритиковал действия России на Украине
Глава Чехии Земан раскритиковал действия России на Украине и поддержал украинцев