https://ria.ru/20220224/chekhiya-1774646244.html

Глава МИД Чехии осудил решение России о военной операции

Глава МИД Чехии осудил решение России о военной операции - РИА Новости, 24.02.2022

Глава МИД Чехии осудил решение России о военной операции

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что решение РФ о военной операции "противоречит международному праву", Чехия с союзниками "ответит" на эти... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:41

2022-02-24T08:41

2022-02-24T08:41

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что решение РФ о военной операции "противоречит международному праву", Чехия с союзниками "ответит" на эти действия.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой."Я решительно осуждаю вторжение России на Украину. Решение Кремля о совершенно ничем не спровоцированном нападении неприемлемо и противоречит международному праву. Вместе с союзниками мы ответим на этот варварский акт агрессии", - написал Липавский в Twitter.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/evrokomissiya-1774639350.html

https://ria.ru/20220224/popytki-1774636941.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр