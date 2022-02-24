Глава МИД Чехии осудил решение России о военной операции
Глава МИД Чехии заявил, что военная операция России противоречит международному праву
Карлов мост в Праге. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что решение РФ о военной операции "противоречит международному праву", Чехия с союзниками "ответит" на эти действия.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
"Я решительно осуждаю вторжение России на Украину. Решение Кремля о совершенно ничем не спровоцированном нападении неприемлемо и противоречит международному праву. Вместе с союзниками мы ответим на этот варварский акт агрессии", - написал Липавский в Twitter.
I strongly condemn the Russian invasion of Ukraine. The Kremlin's decision to launch a completely unprovoked attack is unacceptable and in contradiction to international law. Together with Allies, we will respond to this barbaric act of aggression.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) February 24, 2022
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова