Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220224/chekhiya-1774646244.html
Глава МИД Чехии осудил решение России о военной операции
Глава МИД Чехии осудил решение России о военной операции - РИА Новости, 24.02.2022
Глава МИД Чехии осудил решение России о военной операции
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что решение РФ о военной операции "противоречит международному праву", Чехия с союзниками "ответит" на эти... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:41
2022-02-24T08:41
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759120203_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2190b6d6deb68084193fdbf8c89d9636.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что решение РФ о военной операции "противоречит международному праву", Чехия с союзниками "ответит" на эти действия.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой."Я решительно осуждаю вторжение России на Украину. Решение Кремля о совершенно ничем не спровоцированном нападении неприемлемо и противоречит международному праву. Вместе с союзниками мы ответим на этот варварский акт агрессии", - написал Липавский в Twitter.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/evrokomissiya-1774639350.html
https://ria.ru/20220224/popytki-1774636941.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759120203_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7ebf7262d8aac2d4ed353445c874a925.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр
08:41 24.02.2022
 
Глава МИД Чехии осудил решение России о военной операции

Глава МИД Чехии заявил, что военная операция России противоречит международному праву

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКарлов мост в Праге
Карлов мост в Праге - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Карлов мост в Праге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что решение РФ о военной операции "противоречит международному праву", Чехия с союзниками "ответит" на эти действия.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава ЕК осудила военную операцию России в Донбассе
"Я решительно осуждаю вторжение России на Украину. Решение Кремля о совершенно ничем не спровоцированном нападении неприемлемо и противоречит международному праву. Вместе с союзниками мы ответим на этот варварский акт агрессии", - написал Липавский в Twitter.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин: попытки России договориться по нерасширению НАТО оказались тщетными
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала