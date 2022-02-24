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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/brigada-1774744108.html
Два военнослужащих ВСУ перешли на сторону ЛНР, заявили в Луганске
Два военнослужащих ВСУ перешли на сторону ЛНР, заявили в Луганске - РИА Новости, 24.02.2022
Два военнослужащих ВСУ перешли на сторону ЛНР, заявили в Луганске
Двое военнослужащих 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие на позициях в Славяносербском районе, сообщили в Народной милиции ЛНР. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:30
2022-02-24T14:08
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Двое военнослужащих 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие на позициях в Славяносербском районе, сообщили в Народной милиции ЛНР."Военнослужащие 57-й омпбр ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР. После завершения боевых действий они будут отпущены домой", — отметили в ведомстве.Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774651412.html
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Влада Копылова
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, вооруженные силы украины
13:30 24.02.2022 (обновлено: 14:08 24.02.2022)
 
Два военнослужащих ВСУ перешли на сторону ЛНР, заявили в Луганске

Народная милиция ЛНР: двое солдат ВСУ сложили оружие и перешли на сторону Луганска

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные в Донецкой области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Двое военнослужащих 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ добровольно сложили оружие на позициях в Славяносербском районе, сообщили в Народной милиции ЛНР.
"Военнослужащие 57-й омпбр ВСУ добровольно сложили оружие и перешли на сторону ЛНР. После завершения боевых действий они будут отпущены домой", — отметили в ведомстве.
База украинской ПВО в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:03
Минобороны сообщило, что средства ПВО Украины подавлены
Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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