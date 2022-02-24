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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/bolnitsa-1774864684.html
В ДНР сообщили о повреждении детской больницы в Донецке при обстрелах ВСУ
В ДНР сообщили о повреждении детской больницы в Донецке при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022
В ДНР сообщили о повреждении детской больницы в Донецке при обстрелах ВСУ
Детская клиническая больница в Донецке повреждена из-за обстрелов украинских войск, сообщает народная милиция ДНР. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T19:17
2022-02-24T19:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
донецк (донецкая область)
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Детская клиническая больница в Донецке повреждена из-за обстрелов украинских войск, сообщает народная милиция ДНР."Будучи не в состоянии остановить продвижении сил Народной милиции, украинские каратели срывают злость на мирном населении - от их огня пострадала городская детская клиническая больница", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале народной милиции.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/donetsk-1774823089.html
донецкая народная республика
россия
донецк (донецкая область)
украина
донбасс
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в мире, донецкая народная республика, россия, донецк (донецкая область), украина, донбасс
19:17 24.02.2022
 
В ДНР сообщили о повреждении детской больницы в Донецке при обстрелах ВСУ

Народная милиция ДНР сообщила о повреждении детской больницы в Донецке из-за обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденное в результате обстрела здание в Донецке
Поврежденное в результате обстрела здание в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Поврежденное в результате обстрела здание в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Детская клиническая больница в Донецке повреждена из-за обстрелов украинских войск, сообщает народная милиция ДНР.
"Будучи не в состоянии остановить продвижении сил Народной милиции, украинские каратели срывают злость на мирном населении - от их огня пострадала городская детская клиническая больница", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале народной милиции.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 17:05
В Донецке снаряды попали в жилые дома
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецк (Донецкая область)УкраинаДонбасс
 
 
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