В ДНР сообщили о повреждении детской больницы в Донецке при обстрелах ВСУ
Народная милиция ДНР сообщила о повреждении детской больницы в Донецке из-за обстрелов ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденное в результате обстрела здание в Донецке
Поврежденное в результате обстрела здание в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Детская клиническая больница в Донецке повреждена из-за обстрелов украинских войск, сообщает народная милиция ДНР.
"Будучи не в состоянии остановить продвижении сил Народной милиции, украинские каратели срывают злость на мирном населении - от их огня пострадала городская детская клиническая больница", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале народной милиции.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Вчера, 17:05В Донецке снаряды попали в жилые дома
Опубликовано: Наталья Макарова