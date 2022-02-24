21:54 24.02.2022 (обновлено: 22:07 24.02.2022)
Аксенов заявил об окончании водной блокады Крыма
Глава Крыма Аксенов: водная блокада Крыма фактически закончилась
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Водная блокада Крыма практически прекращена, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым, заявил ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"(Водная блокада Крыма) фактически закончилась, вооруженные силы РФ контролируют узел в Новой Каховке. Националистами была создана искусственная преграда - "баррикада" из песка (в русле канала) в 16 километрах от Крыма. Это два препятствия, которые мешали воде поступать в Крым. Министерство обороны всю эту ситуацию уже контролирует", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев Live".
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенного водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в четверг, что возобновление подачи воды c Украины по этому каналу снимет проблему водоснабжения полуострова, а до этого поручил комитету по водному хозяйству готовить его к приему воды с Украины. По его словам, для полного приведения всей система канала в готовность понадобится двое суток.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
23 февраля, 07:04В Крыму подсчитали убытки от водной блокады
Опубликовано: Наталья Макарова