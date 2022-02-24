https://ria.ru/20220224/blinken-1774615711.html

Блинкен заявил, что Россия до утра четверга начнет "вторжение" на Украину

Блинкен заявил, что Россия до утра четверга начнет "вторжение" на Украину - РИА Новости, 24.02.2022

Блинкен заявил, что Россия до утра четверга начнет "вторжение" на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до утра четверга российские войска начнут вторжение на Украину. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T03:47

2022-02-24T03:47

2022-02-24T04:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

сша

украина

россия

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до утра четверга российские войска начнут вторжение на Украину.Во время интервью на телеканале NBC у главы американской дипломатии спросили, есть ли у него основания полагать, что еще до истечения ночи войска РФ начнут "что-то похожее на полномасштабное вторжение" в соседнюю страну."Да, есть. К сожалению, Россия привела свои войска в крайнюю степень готовности по всей границе с Украиной – с севера, с востока и с юга", - сказал госсекретарь США. При этом из его ответа журналистам неясно, имел ли в виду чиновник ввод войск в ЛНР и ДНР или на контролируемые Киевом территории.Вслед за этим журналист попросил Блинкена пояснить, когда конкретно, по его мнению, произойдет "российское вторжение".При этом глава американской дипломатии выразил уверенность, что крупного вооруженного конфликта на Украине по-прежнему возможно избежать."Я полагаю, что еще есть возможность избежать крупномасштабной агрессии", - добавил Блинкен.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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