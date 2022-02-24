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Московская биржа возобновит торги с 10:00
Московская биржа возобновит торги с 10:00 - РИА Новости, 24.02.2022
Московская биржа возобновит торги с 10:00
Московская биржа возобновит торги в 10:00 мск, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:44
2022-02-24T09:44
2022-02-24T17:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
россия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Московская биржа возобновит торги в 10:00 мск, говорится в сообщении торговой площадки."Возобновление торгов с 10:00, 09:50 старт аукционов открытия, системы доступны для снятия заявок", — говорится в сообщении.Московская биржа ранее в ходе утренней сессии приостановила торги на всех рынках после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса.Вскоре после открытия торгов четверга российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж упали до установленных Мосбиржей границ. Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3%.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
09:44 24.02.2022 (обновлено: 17:38 24.02.2022)
Московская биржа возобновит торги с 10:00
Московская биржа возобновит торги с 10:00