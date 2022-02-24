https://ria.ru/20220224/birzha-1774662780.html

Московская биржа возобновит торги с 10:00

Московская биржа возобновит торги с 10:00 - РИА Новости, 24.02.2022

Московская биржа возобновит торги с 10:00

Московская биржа возобновит торги в 10:00 мск, говорится в сообщении торговой площадки. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:44

2022-02-24T09:44

2022-02-24T17:38

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584417708_0:340:3035:2047_1920x0_80_0_0_d9bf879f677d7c74774549bb9cf199c0.jpg

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Московская биржа возобновит торги в 10:00 мск, говорится в сообщении торговой площадки."Возобновление торгов с 10:00, 09:50 старт аукционов открытия, системы доступны для снятия заявок", — говорится в сообщении.Московская биржа ранее в ходе утренней сессии приостановила торги на всех рынках после обвала на фоне объявления военной спецоперации России из-за Донбасса.Вскоре после открытия торгов четверга российский рынок акций и рубль из-за серьезных продаж упали до установленных Мосбиржей границ. Курс доллара подскочил до 84,075 рубля, евро — до 95,2425 рубля, индекс Мосбиржи упал на 11,3%.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/evro-1774646555.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, московская биржа, россия