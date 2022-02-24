https://ria.ru/20220224/bezhentsy-1774692329.html
Молдавия готова принять беженцев с Украины, заявила Санду
Молдавия готова принять беженцев с Украины, заявила Санду - РИА Новости, 24.02.2022
Молдавия готова принять беженцев с Украины, заявила Санду
Молдавия готова принять и разместить несколько десятков тысяч беженцев с Украины, заявила на брифинге в четверг президент республики Майя Санду. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:18
2022-02-24T11:18
2022-02-24T11:25
обострение ситуации в днр и лнр
молдавия
в мире
майя санду
донбасс
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КИШИНЕВ, 24 фев — РИА Новости. Молдавия готова принять и разместить несколько десятков тысяч беженцев с Украины, заявила на брифинге в четверг президент республики Майя Санду."Все пограничные пункты открыты и работают в расширенном режиме с дополнительным персоналом, на пограничных пунктах с Украиной отмечается повышенный поток людей, мы готовим центры размещения. Мы поможем людям, которым нужна наша поддержка, мы готовы разместить несколько десятков тысяч человек", - заявила Санду.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, в мире, майя санду, донбасс, украина
11:18 24.02.2022 (обновлено: 11:25 24.02.2022)
Молдавия готова принять беженцев с Украины, заявила Санду
Президент Санду: Молдавия готова принять несколько десятков беженцев с Украины
КИШИНЕВ, 24 фев — РИА Новости. Молдавия готова принять и разместить несколько десятков тысяч беженцев с Украины, заявила на брифинге в четверг президент республики Майя Санду.
"Все пограничные пункты открыты и работают в расширенном режиме с дополнительным персоналом, на пограничных пунктах с Украиной
отмечается повышенный поток людей, мы готовим центры размещения. Мы поможем людям, которым нужна наша поддержка, мы готовы разместить несколько десятков тысяч человек", - заявила Санду.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Влада Копылова