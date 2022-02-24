https://ria.ru/20220224/bespilotniki-1774626649.html

Басурин рассказал об уничтожении большого количества беспилотников ВСУ

Басурин рассказал об уничтожении большого количества беспилотников ВСУ - РИА Новости, 24.02.2022

Басурин рассказал об уничтожении большого количества беспилотников ВСУ

Силовики в Донецкой народной республике сбили немало украинских беспилотников, среди них много кустарных, рассказал РИА Новости официальный представитель... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:06

2022-02-24T07:06

2022-02-24T07:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

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ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Силовики в Донецкой народной республике сбили немало украинских беспилотников, среди них много кустарных, рассказал РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."В основном это небольшие квадрокоптеры, которые переделываются под ударные. Он и разведывательный, и ударный в том числе. Многое количество (было сбито – ред.), и фотографии (есть – ред.), и обожженные, и целые, разные есть. Вроде несколько дней назад было сообщение о том, что средствами ПВО был сбит один из беспилотников противников. Откуда запускают? Запускают со стороны Украины. Кто именно производитель? Мне трудно сказать. Может быть, это (сделано – ред.) кустарным способом, может быть, китайский, допустим", - сказал он.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

https://ria.ru/20220223/basurin-1774594179.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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2022

Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, вооруженные силы украины