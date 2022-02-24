Басурин рассказал об уничтожении большого количества беспилотников ВСУ
Представитель ДНР Басурин: силовики сбили большое количество украинских беспилотников
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР в окопе между позициями у окраины поселка Ясное в пригороде Докучаевска
ДОНЕЦК, 24 фев – РИА Новости. Силовики в Донецкой народной республике сбили немало украинских беспилотников, среди них много кустарных, рассказал РИА Новости официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"В основном это небольшие квадрокоптеры, которые переделываются под ударные. Он и разведывательный, и ударный в том числе. Многое количество (было сбито – ред.), и фотографии (есть – ред.), и обожженные, и целые, разные есть. Вроде несколько дней назад было сообщение о том, что средствами ПВО был сбит один из беспилотников противников. Откуда запускают? Запускают со стороны Украины. Кто именно производитель? Мне трудно сказать. Может быть, это (сделано – ред.) кустарным способом, может быть, китайский, допустим", - сказал он.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Опубликовано: Эмиль Калимуллин