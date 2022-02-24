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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/belorusy-1774846793.html
В Минске рассказали об эвакуации белорусов с Украины
В Минске рассказали об эвакуации белорусов с Украины - РИА Новости, 24.02.2022
В Минске рассказали об эвакуации белорусов с Украины
На Украине находятся несколько тысяч граждан Белоруссии, идет эвакуация, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T18:23
2022-02-24T18:39
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
белоруссия
украина
мид белоруссии
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. На Украине находятся несколько тысяч граждан Белоруссии, идет эвакуация, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз."В Украине находятся несколько тысяч граждан Беларуси, идет эвакуация. Границу уже пересекли более 50 человек. За помощью к дипломатам обратились около тысячи граждан", - цитирует Глаза агентство Sputnik в четверг.Ранее МИД Белоруссии рекомендовал белорусским гражданам покинуть Украину из-за обострения там ситуации. Погранкомитет Белоруссии заявил, что все пункты пропуска Украины на границе между двумя странами приостановили свое функционирование на неопределенный срок. МИД Белоруссии сообщил, что ведет работу с Украиной по поиску путей эвакуации белорусских граждан с украинской территории.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/belorussiya-1774799000.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, белоруссия, украина, мид белоруссии
18:23 24.02.2022 (обновлено: 18:39 24.02.2022)
 
В Минске рассказали об эвакуации белорусов с Украины

МИД Белоруссии: на Украине находится несколько тысяч белорусов, идет эвакуация

© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 фев – РИА Новости. На Украине находятся несколько тысяч граждан Белоруссии, идет эвакуация, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
Украине находятся несколько тысяч граждан Беларуси, идет эвакуация. Границу уже пересекли более 50 человек. За помощью к дипломатам обратились около тысячи граждан", - цитирует Глаза агентство Sputnik в четверг.
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 15:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны Белоруссии рассказали об усилении контроля на границе
Ранее МИД Белоруссии рекомендовал белорусским гражданам покинуть Украину из-за обострения там ситуации. Погранкомитет Белоруссии заявил, что все пункты пропуска Украины на границе между двумя странами приостановили свое функционирование на неопределенный срок. МИД Белоруссии сообщил, что ведет работу с Украиной по поиску путей эвакуации белорусских граждан с украинской территории.
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 12:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко пообещал ввести войска в Донбасс, если потребуется
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияУкраинаМИД Белоруссии
 
 
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