https://ria.ru/20220224/belorusy-1774846793.html

В Минске рассказали об эвакуации белорусов с Украины

В Минске рассказали об эвакуации белорусов с Украины - РИА Новости, 24.02.2022

В Минске рассказали об эвакуации белорусов с Украины

На Украине находятся несколько тысяч граждан Белоруссии, идет эвакуация, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T18:23

2022-02-24T18:23

2022-02-24T18:39

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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. На Украине находятся несколько тысяч граждан Белоруссии, идет эвакуация, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз."В Украине находятся несколько тысяч граждан Беларуси, идет эвакуация. Границу уже пересекли более 50 человек. За помощью к дипломатам обратились около тысячи граждан", - цитирует Глаза агентство Sputnik в четверг.Ранее МИД Белоруссии рекомендовал белорусским гражданам покинуть Украину из-за обострения там ситуации. Погранкомитет Белоруссии заявил, что все пункты пропуска Украины на границе между двумя странами приостановили свое функционирование на неопределенный срок. МИД Белоруссии сообщил, что ведет работу с Украиной по поиску путей эвакуации белорусских граждан с украинской территории.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/belorussiya-1774799000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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