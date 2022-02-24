https://ria.ru/20220224/belorussiya-1774691526.html

Обстановка на границах Белоруссии изменилась, заявил Лукашенко

Обстановка на границах Белоруссии изменилась, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.02.2022

Обстановка на границах Белоруссии изменилась, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка по периметру западных и южных границ страны изменилась. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:16

2022-02-24T11:16

2022-02-24T16:19

александр лукашенко

белоруссия

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка по периметру западных и южных границ страны изменилась."Обстановка по периметру западных и южных границ изменилась. Я всем благодарен. Знаю, никто не спал ночью", - сказал Лукашенко, открывая совещание с военными в четверг в Минске, его слова приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".Президент отметил, что "надо было подготовиться в этой ситуации, как себя вести, что сказать людям". "И сегодня ночью мы запланировали это совещание, чтобы на эту тему разговаривать", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774624235.html

https://ria.ru/20220222/lukashenko-1774406336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, белоруссия, в мире, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр