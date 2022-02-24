11:16 24.02.2022 (обновлено: 16:19 24.02.2022)
Обстановка на границах Белоруссии изменилась, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: обстановка на западных и южных границах Белоруссии изменилась
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с военными
МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстановка по периметру западных и южных границ страны изменилась.
"Обстановка по периметру западных и южных границ изменилась. Я всем благодарен. Знаю, никто не спал ночью", - сказал Лукашенко, открывая совещание с военными в четверг в Минске, его слова приводит близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
Президент отметил, что "надо было подготовиться в этой ситуации, как себя вести, что сказать людям". "И сегодня ночью мы запланировали это совещание, чтобы на эту тему разговаривать", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Кирилл Волков