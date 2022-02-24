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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/bayden-1774641363.html
Байден: США и союзники введут жесткие санкции против России
Байден: США и союзники введут жесткие санкции против России - РИА Новости, 24.02.2022
Байден: США и союзники введут жесткие санкции против России
Президент США Джо Байден заявил, что в четверг провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого последний попросил... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:19
2022-02-24T08:49
сша
россия
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
джо байден
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в четверг провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого последний попросил его и других мировых лидеров "ясно высказаться" против действий России и поддержать народ Украины.Разговор двух лидеров, как отмечается, прошел по инициативе украинской стороны на фоне объявленного руководством России начала военной операции в Донбассе."Он попросил меня призвать мировых лидеров ясно высказаться против агрессии президента (России Владимира) Путина и поддержать народ Украины. Завтра я проведу встречу с лидерами стран G7, и США вместе с нашими союзниками и партнерами введут жесткие санкции против России", - говорится в заявлении главы американской администрации, которое распространил Белый дом.В нем подчеркивается, что США "продолжат оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу".Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html
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Севастиан Котов
Севастиан Котов
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сша, россия, владимир путин, джо байден, в мире, украина
08:19 24.02.2022 (обновлено: 08:49 24.02.2022)
 
Байден: США и союзники введут жесткие санкции против России

Байден: США и союзники введут жесткие санкции против России

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в четверг провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которого последний попросил его и других мировых лидеров "ясно высказаться" против действий России и поддержать народ Украины.
Разговор двух лидеров, как отмечается, прошел по инициативе украинской стороны на фоне объявленного руководством России начала военной операции в Донбассе.
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"Он попросил меня призвать мировых лидеров ясно высказаться против агрессии президента (России Владимира) Путина и поддержать народ Украины. Завтра я проведу встречу с лидерами стран G7, и США вместе с нашими союзниками и партнерами введут жесткие санкции против России", - говорится в заявлении главы американской администрации, которое распространил Белый дом.
В нем подчеркивается, что США "продолжат оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу".
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Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАРоссияВладимир ПутинДжо БайденВ миреУкраина
 
 
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