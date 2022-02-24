https://ria.ru/20220224/basurin-1774793918.html
Украинские военные сдаются, увидев бегство своих командиров, заявил Басурин
Украинские военные сдаются, увидев бегство своих командиров, заявил Басурин - РИА Новости, 24.02.2022
Украинские военные сдаются, увидев бегство своих командиров, заявил Басурин
Украинские войска в ряде районов Донбасса оказывают сопротивление, но многие сдаются, видя отношение своих командиров, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:40
2022-02-24T15:40
2022-02-24T15:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска в ряде районов Донбасса оказывают сопротивление, но многие сдаются, видя отношение своих командиров, заявил РИА Новости официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Есть украинские военные, которые услышали обращение от нас. Второе: они увидели отношение своих офицеров, которые их бросили", - сказал Басурин, отвечая на вопрос, взят ли кто-то из украинских военнослужащих в плен.По его словам, на данный момент 15 военных со стороны противника оставили оружие и сдались.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, эдуард басурин, россия
15:40 24.02.2022 (обновлено: 15:44 24.02.2022)
Украинские военные сдаются, увидев бегство своих командиров, заявил Басурин
Представитель Народной милиции ДНР Басурин: военные ВСУ сдаются после бегства командиров
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска в ряде районов Донбасса оказывают сопротивление, но многие сдаются, видя отношение своих командиров, заявил РИА Новости официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Есть украинские военные, которые услышали обращение от нас. Второе: они увидели отношение своих офицеров, которые их бросили", - сказал Басурин, отвечая на вопрос, взят ли кто-то из украинских военнослужащих в плен.
По его словам, на данный момент 15 военных со стороны противника оставили оружие и сдались.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.