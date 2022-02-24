https://ria.ru/20220224/basurin-1774793918.html

Украинские военные сдаются, увидев бегство своих командиров, заявил Басурин

Украинские военные сдаются, увидев бегство своих командиров, заявил Басурин - РИА Новости, 24.02.2022

Украинские военные сдаются, увидев бегство своих командиров, заявил Басурин

Украинские войска в ряде районов Донбасса оказывают сопротивление, но многие сдаются, видя отношение своих командиров, заявил РИА Новости официальный... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:40

2022-02-24T15:40

2022-02-24T15:44

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

вооруженные силы украины

эдуард басурин

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска в ряде районов Донбасса оказывают сопротивление, но многие сдаются, видя отношение своих командиров, заявил РИА Новости официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин."Есть украинские военные, которые услышали обращение от нас. Второе: они увидели отношение своих офицеров, которые их бросили", - сказал Басурин, отвечая на вопрос, взят ли кто-то из украинских военнослужащих в плен.По его словам, на данный момент 15 военных со стороны противника оставили оружие и сдались.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины, эдуард басурин, россия