https://ria.ru/20220224/basurin-1774786096.html
Российских военных в ДНР нет, заявил Басурин
Российских военных в ДНР нет, заявил Басурин - РИА Новости, 24.02.2022
Российских военных в ДНР нет, заявил Басурин
Российских военных в ДНР нет, наступательную операцию проводят бойцы народной милиции, заявил РИА Новости официальный представитель военного ведомства... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:17
2022-02-24T15:17
2022-02-24T15:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
украина
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Российских военных в ДНР нет, наступательную операцию проводят бойцы народной милиции, заявил РИА Новости официальный представитель военного ведомства республики Эдуард Басурин."На данные момент я точно могу сказать, что российских военных здесь нет. Наступательная операция идет силами народной милиции ДНР", — сказал он.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/dnr-1774785296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, украина, эдуард басурин
15:17 24.02.2022 (обновлено: 15:34 24.02.2022)
Российских военных в ДНР нет, заявил Басурин
Представитель Народной милиции ДНР Басурин: российских военных в республике нет