https://ria.ru/20220224/basurin-1774786096.html

Российских военных в ДНР нет, заявил Басурин

Российских военных в ДНР нет, заявил Басурин - РИА Новости, 24.02.2022

Российских военных в ДНР нет, заявил Басурин

Российских военных в ДНР нет, наступательную операцию проводят бойцы народной милиции, заявил РИА Новости официальный представитель военного ведомства... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:17

2022-02-24T15:17

2022-02-24T15:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

россия

украина

эдуард басурин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130952/81/1309528170_0:0:2725:1533_1920x0_80_0_0_fae9dfb628737d4cbaab871de2e387b6.jpg

ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Российских военных в ДНР нет, наступательную операцию проводят бойцы народной милиции, заявил РИА Новости официальный представитель военного ведомства республики Эдуард Басурин."На данные момент я точно могу сказать, что российских военных здесь нет. Наступательная операция идет силами народной милиции ДНР", — сказал он.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/dnr-1774785296.html

донецкая народная республика

донбасс

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, украина, эдуард басурин