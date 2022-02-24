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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/basurin-1774786096.html
Российских военных в ДНР нет, заявил Басурин
Российских военных в ДНР нет, заявил Басурин - РИА Новости, 24.02.2022
Российских военных в ДНР нет, заявил Басурин
Российских военных в ДНР нет, наступательную операцию проводят бойцы народной милиции, заявил РИА Новости официальный представитель военного ведомства... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:17
2022-02-24T15:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
украина
эдуард басурин
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ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Российских военных в ДНР нет, наступательную операцию проводят бойцы народной милиции, заявил РИА Новости официальный представитель военного ведомства республики Эдуард Басурин."На данные момент я точно могу сказать, что российских военных здесь нет. Наступательная операция идет силами народной милиции ДНР", — сказал он.Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/dnr-1774785296.html
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, украина, эдуард басурин
15:17 24.02.2022 (обновлено: 15:34 24.02.2022)
 
Российских военных в ДНР нет, заявил Басурин

Представитель Народной милиции ДНР Басурин: российских военных в республике нет

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЭдуард Басурин
Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Эдуард Басурин
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев — РИА Новости. Российских военных в ДНР нет, наступательную операцию проводят бойцы народной милиции, заявил РИА Новости официальный представитель военного ведомства республики Эдуард Басурин.
"На данные момент я точно могу сказать, что российских военных здесь нет. Наступательная операция идет силами народной милиции ДНР", — сказал он.
Боец Народной милиции ДНР на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
15:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Наступление Народной милиции ДНР идет по плану, заявил Басурин
Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.
В Министерстве обороны России подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре. В ведомстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаЭдуард Басурин
 
 
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