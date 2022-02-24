https://ria.ru/20220224/banki-1774903120.html

США заблокируют счета четырех крупных российских банков

США заблокируют счета четырех крупных российских банков - РИА Новости, 24.02.2022

США заблокируют счета четырех крупных российских банков

Президент США Джо Байден заявил, что Штаты вводят санкции против четырех крупнейших российских банков. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T21:53

2022-02-24T21:53

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обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

сша

втб

джо байден

санкции

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что Штаты вводят санкции против четырех крупнейших российских банков."Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около 1 триллиона долларов. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы", - сказал Байден в обращении к американцам.Как заявил президент США, Штаты заблокируют четыре крупнейших банка, включая ВТБ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774902943.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, сша, втб, джо байден, санкции