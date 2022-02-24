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Сбербанк заверил, что наличные доступны всем клиентам
Сбербанк заверил, что наличные доступны всем клиентам - РИА Новости, 24.02.2022
Сбербанк заверил, что наличные доступны всем клиентам
Отделения и банкоматы Сбербанка работают в штатном режиме, несмотря на рост интереса клиентов к снятию наличных, средства доступны в полном объеме, говорится в... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T20:12
2022-02-24T20:12
экономика
сбербанк россии
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Отделения и банкоматы Сбербанка работают в штатном режиме, несмотря на рост интереса клиентов к снятию наличных, средства доступны в полном объеме, говорится в сообщении банка.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, а народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. На этом фоне резко выросла волатильность финансовых рынков, а курс рубля начал резко падать. Банки ранее в четверг сообщили РИА Новости, что из-за усилившейся волатильности наблюдают повышенный спрос клиентов на иностранную валюту."Сеть отделений и устройств самообслуживания Сбербанка работают в штатном режиме, несмотря на увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств. Средства доступны нашим клиентам в полном объеме", - сказано в сообщении.
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Игорь Тоноян
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экономика, сбербанк россии
20:12 24.02.2022
 
Сбербанк заверил, что наличные доступны всем клиентам

Сбербанк видит рост спроса на наличные, заверяет, что средства доступны клиентам

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСбербанк
Сбербанк - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Отделения и банкоматы Сбербанка работают в штатном режиме, несмотря на рост интереса клиентов к снятию наличных, средства доступны в полном объеме, говорится в сообщении банка.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, а народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. На этом фоне резко выросла волатильность финансовых рынков, а курс рубля начал резко падать. Банки ранее в четверг сообщили РИА Новости, что из-за усилившейся волатильности наблюдают повышенный спрос клиентов на иностранную валюту.
"Сеть отделений и устройств самообслуживания Сбербанка работают в штатном режиме, несмотря на увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств. Средства доступны нашим клиентам в полном объеме", - сказано в сообщении.
Офис Сбербанка - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 14:35
Греф призвал сотрудников обеспечить штатную работу Сбербанка
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
ЭкономикаСбербанк России
 
 
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