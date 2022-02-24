https://ria.ru/20220224/bank-1774875961.html

Сбербанк заверил, что наличные доступны всем клиентам

Сбербанк заверил, что наличные доступны всем клиентам - РИА Новости, 24.02.2022

Сбербанк заверил, что наличные доступны всем клиентам

Отделения и банкоматы Сбербанка работают в штатном режиме, несмотря на рост интереса клиентов к снятию наличных, средства доступны в полном объеме, говорится в... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T20:12

2022-02-24T20:12

2022-02-24T20:12

экономика

сбербанк россии

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Отделения и банкоматы Сбербанка работают в штатном режиме, несмотря на рост интереса клиентов к снятию наличных, средства доступны в полном объеме, говорится в сообщении банка.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют решительных и незамедлительных действий, а народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. На этом фоне резко выросла волатильность финансовых рынков, а курс рубля начал резко падать. Банки ранее в четверг сообщили РИА Новости, что из-за усилившейся волатильности наблюдают повышенный спрос клиентов на иностранную валюту."Сеть отделений и устройств самообслуживания Сбербанка работают в штатном режиме, несмотря на увеличение интереса со стороны клиентов на операции по снятию денежных средств. Средства доступны нашим клиентам в полном объеме", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20220224/sberbank-1774770370.html

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2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, сбербанк россии