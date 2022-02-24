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В Баку рухнул строящийся дом, под завалами находятся люди
В Баку рухнул строящийся дом, под завалами находятся люди - РИА Новости, 24.02.2022
В Баку рухнул строящийся дом, под завалами находятся люди
В Наримановском районе Баку в четверг обрушился строящийся дом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:02
2022-02-24T13:18
в мире
азербайджан
баку
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БАКУ, 24 фев – РИА Новости. В Наримановском районе Баку в четверг обрушился строящийся дом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана."На месте находятся сотрудники прокуратуры, ведется разбирательство, а также осмотр территории. По предварительным данным, несколько человек в результате обрушения пострадали. Общественности представят дополнительную информацию", - говорится в сообщении.По данным местных СМИ, под завалами все еще находятся люди.
https://ria.ru/20220223/azerbaydzhan-1774531904.html
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в мире, азербайджан, баку
13:02 24.02.2022 (обновлено: 13:18 24.02.2022)
 
В Баку рухнул строящийся дом, под завалами находятся люди

В Баку рухнул строящийся дом, под завалами находятся люди

© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Читать ria.ru в
БАКУ, 24 фев – РИА Новости. В Наримановском районе Баку в четверг обрушился строящийся дом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.
"На месте находятся сотрудники прокуратуры, ведется разбирательство, а также осмотр территории. По предварительным данным, несколько человек в результате обрушения пострадали. Общественности представят дополнительную информацию", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, под завалами все еще находятся люди.
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