https://ria.ru/20220224/aviatsiya-1774632854.html

"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы на Украину

"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы на Украину - РИА Новости, 24.02.2022

"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы на Украину

"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы на Украину, сообщил гендиректор компании Билал Экши. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:39

2022-02-24T07:39

2022-02-24T07:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. "Турецкие авиалинии" отменили все рейсы на Украину, сообщил гендиректор компании Билал Экши.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Павел Стуков

Павел Стуков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина