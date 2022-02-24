"Турецкие авиалинии" отменили все рейсы на Украину
"Турецкие авиалинии" отменили запланированные на четверг рейсы на Украину
Офис авиакомпании Turkish Airlines
АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. "Турецкие авиалинии" отменили все рейсы на Украину, сообщил гендиректор компании Билал Экши.
"В связи с закрытием украинского воздушного пространства все наши рейсы в Украину сегодня отменены", - написал Экши в Twitter.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
Опубликовано: Павел Стуков