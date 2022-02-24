Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220224/ataka-1774614460.html
СМИ: при израильской воздушной атаке погибли три сирийских солдата
СМИ: при израильской воздушной атаке погибли три сирийских солдата - РИА Новости, 24.02.2022
СМИ: при израильской воздушной атаке погибли три сирийских солдата
Три солдата погибли в результате атак Израиля с воздуха в окрестностях Дамаска, сообщает Государственное телевидение Сирии. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T03:15
2022-02-24T03:19
в мире
сирия
израиль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154963/98/1549639873_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_9867cfb332b099e197a7b51c2aa2c9cc.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Три солдата погибли в результате атак Израиля с воздуха в окрестностях Дамаска, сообщает Государственное телевидение Сирии.Ранее сообщалось, что Израиль произвел воздушную атаку по окрестностям столицы Сирии Дамаска."Израильский враг провел атаку с воздуха,... его целями был ряд точек в окрестностях города Дамаск. Три солдата были убиты, был нанесен материальный ущерб", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220223/rakety-1774485177.html
сирия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154963/98/1549639873_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_98dc3c7ff81d8898f905d60ca0531b00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, израиль
03:15 24.02.2022 (обновлено: 03:19 24.02.2022)
 
СМИ: при израильской воздушной атаке погибли три сирийских солдата

ГосТВ Сирии сообщило, что при израильской воздушной атаке погибли три солдата

© SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
© SANA
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Три солдата погибли в результате атак Израиля с воздуха в окрестностях Дамаска, сообщает Государственное телевидение Сирии.
Ранее сообщалось, что Израиль произвел воздушную атаку по окрестностям столицы Сирии Дамаска.
Ракетный залп - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 03:48Война в Сирии
Сирия сообщила о ракетном ударе Израиля по провинции Кунейтра
"Израильский враг провел атаку с воздуха,... его целями был ряд точек в окрестностях города Дамаск. Три солдата были убиты, был нанесен материальный ущерб", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Максим Горбачев
 
В миреСирияИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала