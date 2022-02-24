https://ria.ru/20220224/ataka-1774614460.html
СМИ: при израильской воздушной атаке погибли три сирийских солдата
СМИ: при израильской воздушной атаке погибли три сирийских солдата - РИА Новости, 24.02.2022
СМИ: при израильской воздушной атаке погибли три сирийских солдата
Три солдата погибли в результате атак Израиля с воздуха в окрестностях Дамаска, сообщает Государственное телевидение Сирии. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T03:15
2022-02-24T03:15
2022-02-24T03:19
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израиль
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Три солдата погибли в результате атак Израиля с воздуха в окрестностях Дамаска, сообщает Государственное телевидение Сирии.Ранее сообщалось, что Израиль произвел воздушную атаку по окрестностям столицы Сирии Дамаска."Израильский враг провел атаку с воздуха,... его целями был ряд точек в окрестностях города Дамаск. Три солдата были убиты, был нанесен материальный ущерб", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220223/rakety-1774485177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, израиль
03:15 24.02.2022 (обновлено: 03:19 24.02.2022)
СМИ: при израильской воздушной атаке погибли три сирийских солдата
ГосТВ Сирии сообщило, что при израильской воздушной атаке погибли три солдата