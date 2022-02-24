https://ria.ru/20220224/ataka-1774614460.html

СМИ: при израильской воздушной атаке погибли три сирийских солдата

СМИ: при израильской воздушной атаке погибли три сирийских солдата - РИА Новости, 24.02.2022

СМИ: при израильской воздушной атаке погибли три сирийских солдата

Три солдата погибли в результате атак Израиля с воздуха в окрестностях Дамаска, сообщает Государственное телевидение Сирии. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T03:15

2022-02-24T03:15

2022-02-24T03:19

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Три солдата погибли в результате атак Израиля с воздуха в окрестностях Дамаска, сообщает Государственное телевидение Сирии.Ранее сообщалось, что Израиль произвел воздушную атаку по окрестностям столицы Сирии Дамаска."Израильский враг провел атаку с воздуха,... его целями был ряд точек в окрестностях города Дамаск. Три солдата были убиты, был нанесен материальный ущерб", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220223/rakety-1774485177.html

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в мире, сирия, израиль