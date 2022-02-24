03:18 24.02.2022 (обновлено: 13:53 24.02.2022)
Фармаколог объяснила, когда нельзя принимать антибиотики
Фармаколог Ленская заявила о появлении резистентности при постоянном приеме антибиотиков
Девушка с таблетками и кружкой воды
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Многие пациенты из-за бесконтрольного приема антибиотиков становятся к ним резистентны — когда лекарство на самом деле нужно, оно не помогает, рассказывает агентству “Прайм” и.о. заведующей кафедрой фармакологии СПбГУ, профессор СПбГУ Карина Ленская.
“Учитывая времена пандемии и желание обезопасить себя от последствий COVID-19 (например, возможной пневмонии) мы наблюдаем повальную профилактику антибиотиками. С точки зрения профилактики пневмонии при вирусной инфекции на сегодняшний день нет достаточной доказательной базы о пользе антибиотикотерапии и предотвращении развития пневмонии, но рисков гораздо больше”, - указывает она.
По ее словам, бесконтрольный прием подобных препаратов вреден, прежде всего, для хронических больных. Многие антибиотики противопоказаны при проблемах желудочно-кишечного тракта, поскольку могут спровоцировать их обострение. У людей со слабым сердцем они могут вызывать аритмию, а у пациентов с печеночной недостаточностью - вызвать поражение печени. Осторожно следует быть и людям с аллергией, заключила фармацевт.
Опубликовано: Алексей Калабанов