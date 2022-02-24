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Когда нельзя принимать антибиотики
Фармаколог объяснила, когда нельзя принимать антибиотики - РИА Новости, 24.02.2022
Когда нельзя принимать антибиотики
Многие пациенты из-за бесконтрольного приема антибиотиков становятся к ним резистентны — когда лекарство на самом деле нужно, оно не помогает, рассказывает... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T03:18
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общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Многие пациенты из-за бесконтрольного приема антибиотиков становятся к ним резистентны — когда лекарство на самом деле нужно, оно не помогает, рассказывает агентству “Прайм” и.о. заведующей кафедрой фармакологии СПбГУ, профессор СПбГУ Карина Ленская.По ее словам, бесконтрольный прием подобных препаратов вреден, прежде всего, для хронических больных. Многие антибиотики противопоказаны при проблемах желудочно-кишечного тракта, поскольку могут спровоцировать их обострение. У людей со слабым сердцем они могут вызывать аритмию, а у пациентов с печеночной недостаточностью - вызвать поражение печени. Осторожно следует быть и людям с аллергией, заключила фармацевт.
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общество, здоровье - общество
03:18 24.02.2022 (обновлено: 13:53 24.02.2022)
 
Фармаколог объяснила, когда нельзя принимать антибиотики

Фармаколог Ленская заявила о появлении резистентности при постоянном приеме антибиотиков

© Depositphotos / uvaduf68@gmail.comДевушка с таблетками и кружкой воды
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Depositphotos / uvaduf68@gmail.com
Девушка с таблетками и кружкой воды
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Многие пациенты из-за бесконтрольного приема антибиотиков становятся к ним резистентны — когда лекарство на самом деле нужно, оно не помогает, рассказывает агентству “Прайм” и.о. заведующей кафедрой фармакологии СПбГУ, профессор СПбГУ Карина Ленская.
“Учитывая времена пандемии и желание обезопасить себя от последствий COVID-19 (например, возможной пневмонии) мы наблюдаем повальную профилактику антибиотиками. С точки зрения профилактики пневмонии при вирусной инфекции на сегодняшний день нет достаточной доказательной базы о пользе антибиотикотерапии и предотвращении развития пневмонии, но рисков гораздо больше”, - указывает она.
По ее словам, бесконтрольный прием подобных препаратов вреден, прежде всего, для хронических больных. Многие антибиотики противопоказаны при проблемах желудочно-кишечного тракта, поскольку могут спровоцировать их обострение. У людей со слабым сердцем они могут вызывать аритмию, а у пациентов с печеночной недостаточностью - вызвать поражение печени. Осторожно следует быть и людям с аллергией, заключила фармацевт.
Опубликовано: Алексей Калабанов
 
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