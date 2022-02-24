https://ria.ru/20220224/antibiotiki-1774607427.html

Когда нельзя принимать антибиотики

Фармаколог объяснила, когда нельзя принимать антибиотики - РИА Новости, 24.02.2022

Когда нельзя принимать антибиотики

Многие пациенты из-за бесконтрольного приема антибиотиков становятся к ним резистентны — когда лекарство на самом деле нужно, оно не помогает, рассказывает... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T03:18

2022-02-24T03:18

2022-02-24T13:53

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Многие пациенты из-за бесконтрольного приема антибиотиков становятся к ним резистентны — когда лекарство на самом деле нужно, оно не помогает, рассказывает агентству “Прайм” и.о. заведующей кафедрой фармакологии СПбГУ, профессор СПбГУ Карина Ленская.По ее словам, бесконтрольный прием подобных препаратов вреден, прежде всего, для хронических больных. Многие антибиотики противопоказаны при проблемах желудочно-кишечного тракта, поскольку могут спровоцировать их обострение. У людей со слабым сердцем они могут вызывать аритмию, а у пациентов с печеночной недостаточностью - вызвать поражение печени. Осторожно следует быть и людям с аллергией, заключила фармацевт.

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество