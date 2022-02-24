15:01 24.02.2022 (обновлено: 15:07 24.02.2022)
"Тольяттиазот" приостановил транзит аммиака в Одессу
"Тольяттиазот" решил приостановить транзит аммиака по трубопроводу в Одессу
Предприятие ОАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ)
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Один из крупнейших производителей аммиака в мире "Тольяттиазот" принял решение в связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море приостановить транзит аммиака по трубопроводу "Тольятти-Горловка-Одесса", сообщается на сайте компании.
"В связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море для обеспечения безопасности людей, проживающих в районе аммиакопровода, принято решение о приостановке транзита аммиака. В связи с чем ПАО "ТОАЗ" останавливает работу 3 агрегатов, и переводит в режим пониженной нагрузки 4 агрегата", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что "производство аммиака продолжится в объеме, достаточном для обеспечения внутреннего производства карбамида и КФК (карбамидо-формальдегидного концентрата - ред.), а также выполнения всех обязательств перед потребителями аммиака, отгрузка которым осуществляется железнодорожным транспортом".
"Остальные производства на территории промышленной площадки ПАО "ТОАЗ", а также все вспомогательные службы работают в штатном режиме. Руководство ТОАЗ прорабатывает альтернативные пути доставки продукции до потребителя, в том числе увеличение ж/д отгрузки и использование российских портов", - подчеркивается в сообщении.
"Тольяттиазот" - один из крупнейших российских производителей аммиака и карбамида. Основным владельцем ТОАЗ считается бывший президент компании Владимир Махлай, структуры которого владеют 71% акций. Махлай, которому заочно вынесен приговор за хищения на предприятии, объявлен в федеральный и международный розыск. Как сообщал СК, сумма ущерба предприятию превысила 2,5 миллиарда рублей.
Опубликовано: Влада Копылова