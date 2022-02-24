https://ria.ru/20220224/ammiak-1774779353.html

"Тольяттиазот" приостановил транзит аммиака в Одессу

"Тольяттиазот" приостановил транзит аммиака в Одессу - РИА Новости, 24.02.2022

"Тольяттиазот" приостановил транзит аммиака в Одессу

Один из крупнейших производителей аммиака в мире "Тольяттиазот" принял решение в связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T15:01

2022-02-24T15:01

2022-02-24T15:07

обострение ситуации в днр и лнр

тольяттиазот

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Один из крупнейших производителей аммиака в мире "Тольяттиазот" принял решение в связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море приостановить транзит аммиака по трубопроводу "Тольятти-Горловка-Одесса", сообщается на сайте компании."В связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море для обеспечения безопасности людей, проживающих в районе аммиакопровода, принято решение о приостановке транзита аммиака. В связи с чем ПАО "ТОАЗ" останавливает работу 3 агрегатов, и переводит в режим пониженной нагрузки 4 агрегата", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что "производство аммиака продолжится в объеме, достаточном для обеспечения внутреннего производства карбамида и КФК (карбамидо-формальдегидного концентрата - ред.), а также выполнения всех обязательств перед потребителями аммиака, отгрузка которым осуществляется железнодорожным транспортом"."Остальные производства на территории промышленной площадки ПАО "ТОАЗ", а также все вспомогательные службы работают в штатном режиме. Руководство ТОАЗ прорабатывает альтернативные пути доставки продукции до потребителя, в том числе увеличение ж/д отгрузки и использование российских портов", - подчеркивается в сообщении."Тольяттиазот" - один из крупнейших российских производителей аммиака и карбамида. Основным владельцем ТОАЗ считается бывший президент компании Владимир Махлай, структуры которого владеют 71% акций. Махлай, которому заочно вынесен приговор за хищения на предприятии, объявлен в федеральный и международный розыск. Как сообщал СК, сумма ущерба предприятию превысила 2,5 миллиарда рублей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тольяттиазот, тольятти, украина, азовское море, экономика, одесса, ситуация в днр и лнр