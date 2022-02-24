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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
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"Тольяттиазот" приостановил транзит аммиака в Одессу
"Тольяттиазот" приостановил транзит аммиака в Одессу - РИА Новости, 24.02.2022
"Тольяттиазот" приостановил транзит аммиака в Одессу
Один из крупнейших производителей аммиака в мире "Тольяттиазот" принял решение в связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T15:01
2022-02-24T15:07
обострение ситуации в днр и лнр
тольяттиазот
тольятти
украина
азовское море
экономика
одесса
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Один из крупнейших производителей аммиака в мире "Тольяттиазот" принял решение в связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море приостановить транзит аммиака по трубопроводу "Тольятти-Горловка-Одесса", сообщается на сайте компании."В связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море для обеспечения безопасности людей, проживающих в районе аммиакопровода, принято решение о приостановке транзита аммиака. В связи с чем ПАО "ТОАЗ" останавливает работу 3 агрегатов, и переводит в режим пониженной нагрузки 4 агрегата", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что "производство аммиака продолжится в объеме, достаточном для обеспечения внутреннего производства карбамида и КФК (карбамидо-формальдегидного концентрата - ред.), а также выполнения всех обязательств перед потребителями аммиака, отгрузка которым осуществляется железнодорожным транспортом"."Остальные производства на территории промышленной площадки ПАО "ТОАЗ", а также все вспомогательные службы работают в штатном режиме. Руководство ТОАЗ прорабатывает альтернативные пути доставки продукции до потребителя, в том числе увеличение ж/д отгрузки и использование российских портов", - подчеркивается в сообщении."Тольяттиазот" - один из крупнейших российских производителей аммиака и карбамида. Основным владельцем ТОАЗ считается бывший президент компании Владимир Махлай, структуры которого владеют 71% акций. Махлай, которому заочно вынесен приговор за хищения на предприятии, объявлен в федеральный и международный розыск. Как сообщал СК, сумма ущерба предприятию превысила 2,5 миллиарда рублей.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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тольяттиазот, тольятти, украина, азовское море, экономика, одесса, ситуация в днр и лнр
15:01 24.02.2022 (обновлено: 15:07 24.02.2022)
 
"Тольяттиазот" приостановил транзит аммиака в Одессу

"Тольяттиазот" решил приостановить транзит аммиака по трубопроводу в Одессу

© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкПредприятие ОАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ)
Предприятие ОАО Тольяттиазот (ТОАЗ) - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Предприятие ОАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ)
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Один из крупнейших производителей аммиака в мире "Тольяттиазот" принял решение в связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море приостановить транзит аммиака по трубопроводу "Тольятти-Горловка-Одесса", сообщается на сайте компании.
"В связи с ситуацией на Украине и закрытием судоходства в Азовском море для обеспечения безопасности людей, проживающих в районе аммиакопровода, принято решение о приостановке транзита аммиака. В связи с чем ПАО "ТОАЗ" останавливает работу 3 агрегатов, и переводит в режим пониженной нагрузки 4 агрегата", - говорится в сообщении.
В компании уточнили, что "производство аммиака продолжится в объеме, достаточном для обеспечения внутреннего производства карбамида и КФК (карбамидо-формальдегидного концентрата - ред.), а также выполнения всех обязательств перед потребителями аммиака, отгрузка которым осуществляется железнодорожным транспортом".
"Остальные производства на территории промышленной площадки ПАО "ТОАЗ", а также все вспомогательные службы работают в штатном режиме. Руководство ТОАЗ прорабатывает альтернативные пути доставки продукции до потребителя, в том числе увеличение ж/д отгрузки и использование российских портов", - подчеркивается в сообщении.
На одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
14:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Обстрелы ВСУ повредили две ЛЭП в Донецке
"Тольяттиазот" - один из крупнейших российских производителей аммиака и карбамида. Основным владельцем ТОАЗ считается бывший президент компании Владимир Махлай, структуры которого владеют 71% акций. Махлай, которому заочно вынесен приговор за хищения на предприятии, объявлен в федеральный и международный розыск. Как сообщал СК, сумма ущерба предприятию превысила 2,5 миллиарда рублей.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРТольяттиазотТольяттиУкраинаАзовское мореЭкономикаОдессаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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