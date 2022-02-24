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Путин должен понимать, что НАТО является ядерным альянсом, заявил Париж
Путин должен понимать, что НАТО является ядерным альянсом, заявил Париж - РИА Новости, 24.02.2022
Путин должен понимать, что НАТО является ядерным альянсом, заявил Париж
Президент России Владимир Путин должен понимать, что НАТО является ядерным альянсом, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T23:34
2022-02-24T23:34
2022-02-24T23:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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россия
донбасс
нато
жан-ив ле дриан
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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин должен понимать, что НАТО является ядерным альянсом, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан."Владимир Путин должен понимать, что атлантический альянс является ядерным альянсом", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала TF1.Он также отметил, что российский президент, "воюя с НАТО", объединил альянс и его союзников как никогда.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Российский лидер также подчеркнул, что ответ России будет незамедлительным, если кто-то попытается помешать РФ, создать угрозу для россиян.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, нато, жан-ив ле дриан, мид франции
Путин должен понимать, что НАТО является ядерным альянсом, заявил Париж
Глава МИД Франции Ле Дриан: Путин должен понимать, что НАТО является ядерным альянсом
ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин должен понимать, что НАТО является ядерным альянсом, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
"Владимир Путин
должен понимать, что атлантический альянс является ядерным альянсом", - сказал Ле Дриан в эфире телеканала TF1.
Он также отметил, что российский президент, "воюя с НАТО
", объединил альянс и его союзников как никогда.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Российский лидер также подчеркнул, что ответ России будет незамедлительным, если кто-то попытается помешать РФ, создать угрозу для россиян.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Петр Попадюк