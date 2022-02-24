https://ria.ru/20220224/aeroporty-1774652654.html

В московских аэропортах задержали и отменили более 160 рейсов

В московских аэропортах задержали и отменили более 160 рейсов - РИА Новости, 24.02.2022

В московских аэропортах задержали и отменили более 160 рейсов

Более 180 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:08

2022-02-24T09:08

2022-02-24T09:24

москва

общество

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владимир путин

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 180 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 9.11 мск четверга, во "Внуково" 17 рейсов задержано, 14 отменено, в "Домодедово" 8 рейсов задержано, 75 отменено, в "Шереметьево" 17 рейсов задержано, 50 отменен.Ранее, по данным на 8.18, количество задержек или отмен рейсов насчитывало более 100.Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.

https://ria.ru/20220224/astrakhan-1774640136.html

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774650000.html

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Станислав Ванд

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Станислав Ванд

москва, общество, в мире, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, совет федерации рф, оон, шереметьево (аэропорт)