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В московских аэропортах задержали и отменили более 160 рейсов
В московских аэропортах задержали и отменили более 160 рейсов - РИА Новости, 24.02.2022
В московских аэропортах задержали и отменили более 160 рейсов
Более 180 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:08
2022-02-24T09:24
москва
общество
в мире
владимир путин
василий небензя
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 180 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 9.11 мск четверга, во "Внуково" 17 рейсов задержано, 14 отменено, в "Домодедово" 8 рейсов задержано, 75 отменено, в "Шереметьево" 17 рейсов задержано, 50 отменен.Ранее, по данным на 8.18, количество задержек или отмен рейсов насчитывало более 100.Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
https://ria.ru/20220224/astrakhan-1774640136.html
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донецкая народная республика
россия
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москва, общество, в мире, владимир путин, василий небензя, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, совет федерации рф, оон, шереметьево (аэропорт)
09:08 24.02.2022 (обновлено: 09:24 24.02.2022)
 
В московских аэропортах задержали и отменили более 160 рейсов

В московских аэропортах отменили и задержали более 160 рейсов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Пассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Более 180 рейсов задержаны или отменены в четверг утром в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево", следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
По информации на 9.11 мск четверга, во "Внуково" 17 рейсов задержано, 14 отменено, в "Домодедово" 8 рейсов задержано, 75 отменено, в "Шереметьево" 17 рейсов задержано, 50 отменен.
Ранее, по данным на 8.18, количество задержек или отмен рейсов насчитывало более 100.
Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:15
В астраханском аэропорту отменили все рейсы
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. Россия предпринимает действия не против народа Украины, а против захватившей власть в Киеве хунты, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании LOT на взлетной полосе аэропорта имени Фредерика Шопена. Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
08:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Польская авиакомпания LOT отменила все рейсы на Украину
Опубликовано: Станислав Ванд
 
МоскваОбществоВ миреВладимир ПутинВасилий НебензяДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСовет Федерации РФООНШереметьево (аэропорт)
 
 
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