https://ria.ru/20220224/aeroport-1774640380.html

Белгородский аэропорт отменил все рейсы

Белгородский аэропорт отменил все рейсы - РИА Новости, 24.02.2022

Белгородский аэропорт отменил все рейсы

Белгородский аэропорт отменил все рейсы в связи с запретом использования южного воздушного пространства, сообщила РИА Новости представитель аэропорта. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T08:16

2022-02-24T08:16

2022-02-24T08:16

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Белгородский аэропорт отменил все рейсы в связи с запретом использования южного воздушного пространства, сообщила РИА Новости представитель аэропорта."В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенного авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта", - сказала собеседница.

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, россия, новости - туризм