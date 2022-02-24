https://ria.ru/20220224/aeroport-1774640380.html
Белгородский аэропорт отменил все рейсы
Белгородский аэропорт отменил все рейсы - РИА Новости, 24.02.2022
Белгородский аэропорт отменил все рейсы
Белгородский аэропорт отменил все рейсы в связи с запретом использования южного воздушного пространства, сообщила РИА Новости представитель аэропорта. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:16
2022-02-24T08:16
2022-02-24T08:16
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Белгородский аэропорт отменил все рейсы в связи с запретом использования южного воздушного пространства, сообщила РИА Новости представитель аэропорта."В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенного авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта", - сказала собеседница.
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, новости - туризм
Белгородский аэропорт отменил все рейсы
Белгородский аэропорт отменил все рейсы из-за запрета использования воздушного пространства