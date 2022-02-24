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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/aeroport-1774640380.html
Белгородский аэропорт отменил все рейсы
Белгородский аэропорт отменил все рейсы - РИА Новости, 24.02.2022
Белгородский аэропорт отменил все рейсы
Белгородский аэропорт отменил все рейсы в связи с запретом использования южного воздушного пространства, сообщила РИА Новости представитель аэропорта. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T08:16
2022-02-24T08:16
обострение ситуации в днр и лнр
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Белгородский аэропорт отменил все рейсы в связи с запретом использования южного воздушного пространства, сообщила РИА Новости представитель аэропорта."В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенного авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта", - сказала собеседница.
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html
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Севастиан Котов
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в мире, украина, россия, новости - туризм
08:16 24.02.2022
 
Белгородский аэропорт отменил все рейсы

Белгородский аэропорт отменил все рейсы из-за запрета использования воздушного пространства

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Белгородский аэропорт отменил все рейсы в связи с запретом использования южного воздушного пространства, сообщила РИА Новости представитель аэропорта.
"В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенного авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта", - сказала собеседница.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:44
Запад отказался от Украины: что дальше?
Опубликовано: Севастиан Котов
 
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