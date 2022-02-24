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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/aeroport-1774633163.html
Все рейсы из ростовского аэропорта отменили
Все рейсы из ростовского аэропорта отменили - РИА Новости, 24.02.2022
Все рейсы из ростовского аэропорта отменили
Все рейсы из ростовского аэропорта "Платов" отменены из-за запрета использования южного воздушного пространства, три самолета ушли на запасные аэродромы,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T07:40
2022-02-24T10:32
обострение ситуации в днр и лнр
общество
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Все рейсы из ростовского аэропорта "Платов" отменены из-за запрета использования южного воздушного пространства, три самолета ушли на запасные аэродромы, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.С пассажирами отмененных рейсов работают представители авиакомпаний.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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общество, россия
07:40 24.02.2022 (обновлено: 10:32 24.02.2022)
 
Все рейсы из ростовского аэропорта отменили

Все рейсы из ростовского аэропорта "Платов" отменили

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди выходят из здания международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. 24 февраля 2022
Люди выходят из здания международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Люди выходят из здания международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. 24 февраля 2022
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Все рейсы из ростовского аэропорта "Платов" отменены из-за запрета использования южного воздушного пространства, три самолета ушли на запасные аэродромы, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
"В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта "Платов". Три утренних рейса, летевших в Ростов-на-Дону, ушли на запасные аэродромы", - сказал он.
С пассажирами отмененных рейсов работают представители авиакомпаний.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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Запад отказался от Украины: что дальше?
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоРоссия
 
 
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