07:40 24.02.2022 (обновлено: 10:32 24.02.2022)
Все рейсы из ростовского аэропорта отменили
Все рейсы из ростовского аэропорта "Платов" отменили
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди выходят из здания международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. 24 февраля 2022
Люди выходят из здания международного аэропорта Платов в Ростове-на-Дону. 24 февраля 2022
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Все рейсы из ростовского аэропорта "Платов" отменены из-за запрета использования южного воздушного пространства, три самолета ушли на запасные аэродромы, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
"В связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями, отменены все рейсы из аэропорта "Платов". Три утренних рейса, летевших в Ростов-на-Дону, ушли на запасные аэродромы", - сказал он.
С пассажирами отмененных рейсов работают представители авиакомпаний.
Опубликовано: Максим Горбачев