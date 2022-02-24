https://ria.ru/20220224/aeroport-1774633163.html

Все рейсы из ростовского аэропорта отменили

Все рейсы из ростовского аэропорта отменили - РИА Новости, 24.02.2022

Все рейсы из ростовского аэропорта отменили

Все рейсы из ростовского аэропорта "Платов" отменены из-за запрета использования южного воздушного пространства, три самолета ушли на запасные аэродромы,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:40

2022-02-24T07:40

2022-02-24T10:32

обострение ситуации в днр и лнр

общество

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Все рейсы из ростовского аэропорта "Платов" отменены из-за запрета использования южного воздушного пространства, три самолета ушли на запасные аэродромы, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.С пассажирами отмененных рейсов работают представители авиакомпаний.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html

россия

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия