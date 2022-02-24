https://ria.ru/20220224/aeroflot-1774876491.html

Британия ввела санкции против "Аэрофлота"

Британия ввела санкции против "Аэрофлота" - РИА Новости, 24.02.2022

Британия ввела санкции против "Аэрофлота"

Великобритания вводит санкции против "Аэрофлота", заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ в Донбассе. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T20:15

2022-02-24T20:15

2022-02-24T20:41

аэрофлот

борис джонсон

великобритания

россия

санкции

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в мире

донецкая народная республика

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ЛОНДОН, 24 фев – РИА Новости. Великобритания вводит санкции против "Аэрофлота", заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте в связи со спецоперацией РФ в Донбассе."Мы запрещаем (деятельность – прим. ред.) "Аэрофлота" в Великобритании", - сказал он.Президент РФ Владимир Путин в четверг заявил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. Министерство обороны РФ сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.В телеобращении к россиянам Путин подчеркнул, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/dzhonson-1774876958.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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