https://ria.ru/20220223/zelenskiy-1774550562.html

У Зеленского нашли миллиард долларов и виллу в Майами

В Раде заявили, что у Зеленского на счетах лежит более миллиарда долларов - РИА Новости, 23.02.2022

У Зеленского нашли миллиард долларов и виллу в Майами

Банковские счета президента Украины Владимира Зеленского пополнились более чем на 1,2 миллиарда долларов за два с половиной года правления, написал депутат... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:14

2022-02-23T16:14

2022-02-23T17:52

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Банковские счета президента Украины Владимира Зеленского пополнились более чем на 1,2 миллиарда долларов за два с половиной года правления, написал депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале.По его словам, деньги поступали "рваными траншами" со счетов украинских олигархов. Кроме прочего, Зеленский потратил средства на покупки виллы в Майами за 34 миллиона долларов, а также восьми комплектов ювелирных украшений Graff общей стоимостью 5,6 миллиона рублей, отметил Кива."Абсолютно понятно, что без контроля органов власти ФРГ и Франции движение выведенных с Украины средств МВФ и транснациональных корпораций, включая гигантов Big Pharmacy, невозможно", — написал депутат.Кива также заявил, что, помимо Зеленского, счета в том же банке имеют экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк."Каждый президент и его команда после срока своего пребывания уходили долларовыми миллиардерами, и Зеленский, при всей своей ущербности, не оказался исключением, только в его случае просто уйти ему уже никто не даст. Его ждет тюрьма", — подытожил парламентарий.

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Станислав Ванд

в мире, арсений яценюк, германия, светлана тихановская, франция, мвф, владимир зеленский, украина, илья кива