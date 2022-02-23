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https://ria.ru/20220223/zelenskiy-1774550562.html
У Зеленского нашли миллиард долларов и виллу в Майами
В Раде заявили, что у Зеленского на счетах лежит более миллиарда долларов - РИА Новости, 23.02.2022
У Зеленского нашли миллиард долларов и виллу в Майами
Банковские счета президента Украины Владимира Зеленского пополнились более чем на 1,2 миллиарда долларов за два с половиной года правления, написал депутат... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:14
2022-02-23T17:52
в мире
арсений яценюк
германия
светлана тихановская
франция
мвф
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Банковские счета президента Украины Владимира Зеленского пополнились более чем на 1,2 миллиарда долларов за два с половиной года правления, написал депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале.По его словам, деньги поступали "рваными траншами" со счетов украинских олигархов. Кроме прочего, Зеленский потратил средства на покупки виллы в Майами за 34 миллиона долларов, а также восьми комплектов ювелирных украшений Graff общей стоимостью 5,6 миллиона рублей, отметил Кива."Абсолютно понятно, что без контроля органов власти ФРГ и Франции движение выведенных с Украины средств МВФ и транснациональных корпораций, включая гигантов Big Pharmacy, невозможно", — написал депутат.Кива также заявил, что, помимо Зеленского, счета в том же банке имеют экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк."Каждый президент и его команда после срока своего пребывания уходили долларовыми миллиардерами, и Зеленский, при всей своей ущербности, не оказался исключением, только в его случае просто уйти ему уже никто не даст. Его ждет тюрьма", — подытожил парламентарий.
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в мире, арсений яценюк, германия, светлана тихановская, франция, мвф, владимир зеленский, украина, илья кива
16:14 23.02.2022 (обновлено: 17:52 23.02.2022)
 
В Раде заявили, что у Зеленского на счетах лежит более миллиарда долларов

Депутат Рады Кива: президент Зеленский получил от олигархов более 1,2 миллиарда долларов

© AP Photo / Michael ProbstПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© AP Photo / Michael Probst
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Банковские счета президента Украины Владимира Зеленского пополнились более чем на 1,2 миллиарда долларов за два с половиной года правления, написал депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале.
По его словам, деньги поступали "рваными траншами" со счетов украинских олигархов. Кроме прочего, Зеленский потратил средства на покупки виллы в Майами за 34 миллиона долларов, а также восьми комплектов ювелирных украшений Graff общей стоимостью 5,6 миллиона рублей, отметил Кива.
"Абсолютно понятно, что без контроля органов власти ФРГ и Франции движение выведенных с Украины средств МВФ и транснациональных корпораций, включая гигантов Big Pharmacy, невозможно", — написал депутат.
Кива также заявил, что, помимо Зеленского, счета в том же банке имеют экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская и бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
"Каждый президент и его команда после срока своего пребывания уходили долларовыми миллиардерами, и Зеленский, при всей своей ущербности, не оказался исключением, только в его случае просто уйти ему уже никто не даст. Его ждет тюрьма", — подытожил парламентарий.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 00:35
Зеленский объявил о запуске программы "экономического патриотизма"
Опубликовано: Станислав Ванд
 
В миреАрсений ЯценюкГерманияСветлана ТихановскаяФранцияМВФВладимир ЗеленскийУкраинаИлья Кива
 
 
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