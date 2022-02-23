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Минск сообщил явку на референдуме за два дня досрочного голосования
Минск сообщил явку на референдуме за два дня досрочного голосования - РИА Новости, 23.02.2022
Минск сообщил явку на референдуме за два дня досрочного голосования
За два дня досрочного голосования на референдуме по внесению изменений в конституцию Белоруссии явка составила 14,53%, сообщил в среду Центризбирком страны. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T20:45
2022-02-23T20:45
в мире
брестская область
минск
белоруссия
референдум
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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. За два дня досрочного голосования на референдуме по внесению изменений в конституцию Белоруссии явка составила 14,53%, сообщил в среду Центризбирком страны."За два дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 14,53%" - говорится в сообщении ЦИК в telegram-канале комиссии.Отмечается, что в Брестской области получили бюллетени 14,98% граждан от общего числа включенных в списки участников референдума, в Витебской – 14,55%, в Гомельской – 17,86%, в Гродненской – 10,89%, в Минской – 14,88%, в Могилевской – 15,1%, в Минске – 12,8%.Досрочное голосование началось во вторник и проходит по 26 февраля включительно. Основной день голосования на референдуме – 27 февраля.
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в мире, брестская область, минск, белоруссия, референдум
20:45 23.02.2022
 
Минск сообщил явку на референдуме за два дня досрочного голосования

ЦИК Белоруссии: явка на референдуме за два дня досрочного голосования составила 14,53%

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЖенщина голосует во время досрочного голосования на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии
Женщина голосует во время досрочного голосования на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Женщина голосует во время досрочного голосования на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии
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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. За два дня досрочного голосования на референдуме по внесению изменений в конституцию Белоруссии явка составила 14,53%, сообщил в среду Центризбирком страны.
"За два дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 14,53%" - говорится в сообщении ЦИК в telegram-канале комиссии.
Отмечается, что в Брестской области получили бюллетени 14,98% граждан от общего числа включенных в списки участников референдума, в Витебской – 14,55%, в Гомельской – 17,86%, в Гродненской – 10,89%, в Минской – 14,88%, в Могилевской – 15,1%, в Минске – 12,8%.
Досрочное голосование началось во вторник и проходит по 26 февраля включительно. Основной день голосования на референдуме – 27 февраля.
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
В миреБрестская областьМинскБелоруссияРеферендум
 
 
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