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Минск сообщил явку на референдуме за два дня досрочного голосования

Минск сообщил явку на референдуме за два дня досрочного голосования - РИА Новости, 23.02.2022

Минск сообщил явку на референдуме за два дня досрочного голосования

За два дня досрочного голосования на референдуме по внесению изменений в конституцию Белоруссии явка составила 14,53%, сообщил в среду Центризбирком страны. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T20:45

2022-02-23T20:45

2022-02-23T20:45

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минск

белоруссия

референдум

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МИНСК, 23 фев – РИА Новости. За два дня досрочного голосования на референдуме по внесению изменений в конституцию Белоруссии явка составила 14,53%, сообщил в среду Центризбирком страны."За два дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 14,53%" - говорится в сообщении ЦИК в telegram-канале комиссии.Отмечается, что в Брестской области получили бюллетени 14,98% граждан от общего числа включенных в списки участников референдума, в Витебской – 14,55%, в Гомельской – 17,86%, в Гродненской – 10,89%, в Минской – 14,88%, в Могилевской – 15,1%, в Минске – 12,8%.Досрочное голосование началось во вторник и проходит по 26 февраля включительно. Основной день голосования на референдуме – 27 февраля.

https://ria.ru/20220222/sk-1774264640.html

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Петр Попадюк

в мире, брестская область, минск, белоруссия, референдум