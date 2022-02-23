Минск сообщил явку на референдуме за два дня досрочного голосования
ЦИК Белоруссии: явка на референдуме за два дня досрочного голосования составила 14,53%
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЖенщина голосует во время досрочного голосования на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Женщина голосует во время досрочного голосования на референдуме по внесению правок в конституцию Белоруссии
МИНСК, 23 фев – РИА Новости. За два дня досрочного голосования на референдуме по внесению изменений в конституцию Белоруссии явка составила 14,53%, сообщил в среду Центризбирком страны.
"За два дня досрочного голосования на республиканском референдуме явка граждан составила 14,53%" - говорится в сообщении ЦИК в telegram-канале комиссии.
Отмечается, что в Брестской области получили бюллетени 14,98% граждан от общего числа включенных в списки участников референдума, в Витебской – 14,55%, в Гомельской – 17,86%, в Гродненской – 10,89%, в Минской – 14,88%, в Могилевской – 15,1%, в Минске – 12,8%.
Досрочное голосование началось во вторник и проходит по 26 февраля включительно. Основной день голосования на референдуме – 27 февраля.
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Опубликовано: Петр Попадюк