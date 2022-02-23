https://ria.ru/20220223/vzryv-1774479019.html

В ДНР сообщили о теракте в Донецке

В ДНР сообщили о теракте в Донецке - РИА Новости, 23.02.2022

В ДНР сообщили о теракте в Донецке

На территории телецентра в Донецке сработало взрывное устройство, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T01:54

2022-02-23T01:54

2022-02-23T08:53

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

донецкая народная республика

россия

украина

даниил безсонов

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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. На территории телецентра в Донецке сработало взрывное устройство, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов.Он добавил, что в здании находился генеральный директор телецентра и другие сотрудники.Сейчас, как передает корреспондент РИА Новости, на месте взрыва работают саперы.Безсонов уточнил, что пострадавших в результате взрыва нет."В этот момент (в момент взрыва. — Прим. ред.) в здании находился генеральный директор... также были другие сотрудники на первом этаже и охранник соседних помещений... никто не пострадал", — заключил собеседник агентства.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>—

https://radiosputnik.ria.ru/20220223/vzryv-1774491606.html

донбасс

донецкая народная республика

россия

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Последствия взрыва у телецентра в Донецке На территории телецентра в Донецке сработало взрывное устройство, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов. В здании находился генеральный директор телецентра и другие сотрудники. Пострадавших в результате взрыва нет. 2022-02-23T01:54 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донбасс, донецкая народная республика, россия, украина, даниил безсонов