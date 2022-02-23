https://ria.ru/20220223/vzryv-1774478869.html

Стали известны подробности взрыва в Донецке

Стали известны подробности взрыва в Донецке - РИА Новости, 23.02.2022

Стали известны подробности взрыва в Донецке

Мощный взрыв в Донецке произошел на территории телецентра, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T01:51

2022-02-23T01:51

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обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Мощный взрыв в Донецке произошел на территории телецентра, передает корреспондент РИА Новости.Официальной информации о причинах, пострадавших и разрушениях пока нет.Громкий взрыв был слышен во многих районах города.

донбасс

донецкая народная республика

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донбасс, донецкая народная республика