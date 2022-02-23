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Стали известны подробности взрыва в Донецке
Стали известны подробности взрыва в Донецке - РИА Новости, 23.02.2022
Стали известны подробности взрыва в Донецке
Мощный взрыв в Донецке произошел на территории телецентра, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:51
2022-02-23T01:51
2022-02-23T03:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Мощный взрыв в Донецке произошел на территории телецентра, передает корреспондент РИА Новости.Официальной информации о причинах, пострадавших и разрушениях пока нет.Громкий взрыв был слышен во многих районах города.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, донецкая народная республика
01:51 23.02.2022 (обновлено: 03:11 23.02.2022)
Стали известны подробности взрыва в Донецке
Мощный взрыв в Донецке произошел на территории телецентра