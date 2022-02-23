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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Стали известны подробности взрыва в Донецке
Стали известны подробности взрыва в Донецке - РИА Новости, 23.02.2022
Стали известны подробности взрыва в Донецке
Мощный взрыв в Донецке произошел на территории телецентра, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:51
2022-02-23T03:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Мощный взрыв в Донецке произошел на территории телецентра, передает корреспондент РИА Новости.Официальной информации о причинах, пострадавших и разрушениях пока нет.Громкий взрыв был слышен во многих районах города.
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Никита Стома
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в мире, донбасс, донецкая народная республика
01:51 23.02.2022 (обновлено: 03:11 23.02.2022)
 
Стали известны подробности взрыва в Донецке

Мощный взрыв в Донецке произошел на территории телецентра

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военный на линии соприкосновения в поселке Новолуганское Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Мощный взрыв в Донецке произошел на территории телецентра, передает корреспондент РИА Новости.
Официальной информации о причинах, пострадавших и разрушениях пока нет.
Громкий взрыв был слышен во многих районах города.
Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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