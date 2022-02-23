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В Донецке прогремел взрыв
В Донецке прогремел взрыв - РИА Новости, 23.02.2022
В Донецке прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Донецк, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:12
2022-02-23T01:12
2022-02-23T01:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Донецк, передает корреспондент РИА Новости.Это произошло около часа ночи. Предположительно, взрыв произошел в районе телецентра.Сейчас в центральной части города нет видимого возгорания, столбов дыма или других признаков пожара. Также не слышно звуков сирен экстренных служб.Официальная информация от властей не поступала, заключил журналист.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
01:12 23.02.2022 (обновлено: 01:25 23.02.2022)
В Донецке прогремел взрыв
В Донецке прогремел взрыв