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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/vzryv-1774475358.html
В Донецке прогремел взрыв
В Донецке прогремел взрыв - РИА Новости, 23.02.2022
В Донецке прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Донецк, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:12
2022-02-23T01:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Донецк, передает корреспондент РИА Новости.Это произошло около часа ночи. Предположительно, взрыв произошел в районе телецентра.Сейчас в центральной части города нет видимого возгорания, столбов дыма или других признаков пожара. Также не слышно звуков сирен экстренных служб.Официальная информация от властей не поступала, заключил журналист.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Никита Стома
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
01:12 23.02.2022 (обновлено: 01:25 23.02.2022)
 
В Донецке прогремел взрыв

В Донецке прогремел взрыв

© Фото : ДНР ОнлайнНа месте взрыва в Донецке
На месте взрыва в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : ДНР Онлайн
На месте взрыва в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Донецк, передает корреспондент РИА Новости.
Это произошло около часа ночи. Предположительно, взрыв произошел в районе телецентра.
Сейчас в центральной части города нет видимого возгорания, столбов дыма или других признаков пожара. Также не слышно звуков сирен экстренных служб.
Официальная информация от властей не поступала, заключил журналист.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
Вчера, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Никита Стома
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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