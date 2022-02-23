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В Донецке прогремел взрыв

В Донецке прогремел взрыв - РИА Новости, 23.02.2022

В Донецке прогремел взрыв

Взрыв прогремел в городе Донецк, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T01:12

2022-02-23T01:12

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обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 23 фев — РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Донецк, передает корреспондент РИА Новости.Это произошло около часа ночи. Предположительно, взрыв произошел в районе телецентра.Сейчас в центральной части города нет видимого возгорания, столбов дыма или других признаков пожара. Также не слышно звуков сирен экстренных служб.Официальная информация от властей не поступала, заключил журналист.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины