https://ria.ru/20220223/vsu-1774538746.html

ВСУ расквартировываются в домах мирных жителей в Донбассе, заявили в ЛНР

ВСУ расквартировываются в домах мирных жителей в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 23.02.2022

ВСУ расквартировываются в домах мирных жителей в Донбассе, заявили в ЛНР

Украинские военные расселяют личный состав в дома местных жителей в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T14:59

2022-02-23T14:59

2022-02-23T14:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Украинские военные расселяют личный состав в дома местных жителей в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в результате артобстрела села под Луганском были повреждены жилые дома домов. В ЛНР заявили о том, что ситуация на линии соприкосновения остается критической."На доукомплектование 30-й бригады ВС Украины отмечается прибытие личного состава из сформированных подразделений территориальной обороны. По информации, поступающей от жителей оккупированной Киевом территории, под предлогом плановой эвакуации населения, военно-гражданская администрация осуществляет выселение мирных жителей из домов в населенном пункте Золотое (спорный город у линии соприкосновения – ред.) и Попасная (под контролем Киева – ред.)", - сказал Филипоненко.Он уточнил, что вывезены из населенных пунктов порядка 60 человек. "В высвобожденные дома заселили прибывших боевиков теробороны", - уточнил Филипоненко.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, сцкк