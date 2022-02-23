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Белый дом оценил возможность встречи Путина и Байдена
Белый дом оценил возможность встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 23.02.2022
Белый дом оценил возможность встречи Путина и Байдена
Обсуждавшаяся ранее встреча президентов США и России в планах больше не значится, хотя американская администрация не закрывает двери для дипломатии, заявила... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:59
2022-02-23T08:55
в мире
энтони блинкен
вашингтон
дженнифер псаки
джо байден
сша
владимир путин
россия
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Обсуждавшаяся ранее встреча президентов США и России в планах больше не значится, хотя американская администрация не закрывает двери для дипломатии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Ранее об отмене назначенной на 24 февраля встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым объявил госсекретарь Энтони Блинкен."Как он (Блинкен — Прим. ред.) сказал, для него было бы неуместно встречаться в этот момент со своим коллегой господином Лавровым, а эта встреча задумывалась как контакт, за которой могло бы последовать любое взаимодействие с президентом Путиным", — добавила представитель Белого дома.Она утверждает, что Вашингтон не закроет дипломатические контакты, даже если Россия пойдет на эскалацию ситуации, также сохраняется и возможность для общения президентов двух стран.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, энтони блинкен, вашингтон, дженнифер псаки, джо байден, сша, владимир путин, россия, сергей лавров
01:59 23.02.2022 (обновлено: 08:55 23.02.2022)
 
Белый дом оценил возможность встречи Путина и Байдена

Представитель Белого дома Псаки: встреча Байдена с Путиным в планах не значится

© REUTERS / Al DragoБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Al Drago
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Обсуждавшаяся ранее встреча президентов США и России в планах больше не значится, хотя американская администрация не закрывает двери для дипломатии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"На данном этапе это, безусловно, в планах не значится", — сказала она в ответ на вопрос о возможности саммита.

Ранее об отмене назначенной на 24 февраля встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым объявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Как он (Блинкен — Прим. ред.) сказал, для него было бы неуместно встречаться в этот момент со своим коллегой господином Лавровым, а эта встреча задумывалась как контакт, за которой могло бы последовать любое взаимодействие с президентом Путиным", — добавила представитель Белого дома.
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Она утверждает, что Вашингтон не закроет дипломатические контакты, даже если Россия пойдет на эскалацию ситуации, также сохраняется и возможность для общения президентов двух стран.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
01:16
Блинкен рассказал, чего США ждут от России
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреЭнтони БлинкенВашингтонДженнифер ПсакиДжо БайденСШАВладимир ПутинРоссияСергей Лавров
 
 
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