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Белый дом оценил возможность встречи Путина и Байдена

Белый дом оценил возможность встречи Путина и Байдена - РИА Новости, 23.02.2022

Белый дом оценил возможность встречи Путина и Байдена

Обсуждавшаяся ранее встреча президентов США и России в планах больше не значится, хотя американская администрация не закрывает двери для дипломатии, заявила... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T01:59

2022-02-23T01:59

2022-02-23T08:55

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вашингтон

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Обсуждавшаяся ранее встреча президентов США и России в планах больше не значится, хотя американская администрация не закрывает двери для дипломатии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Ранее об отмене назначенной на 24 февраля встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым объявил госсекретарь Энтони Блинкен."Как он (Блинкен — Прим. ред.) сказал, для него было бы неуместно встречаться в этот момент со своим коллегой господином Лавровым, а эта встреча задумывалась как контакт, за которой могло бы последовать любое взаимодействие с президентом Путиным", — добавила представитель Белого дома.Она утверждает, что Вашингтон не закроет дипломатические контакты, даже если Россия пойдет на эскалацию ситуации, также сохраняется и возможность для общения президентов двух стран.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Президент Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, энтони блинкен, вашингтон, дженнифер псаки, джо байден, сша, владимир путин, россия, сергей лавров