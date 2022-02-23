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Блинкен заявил об отмене встречи с Лавровым
Блинкен заявил об отмене встречи с Лавровым - РИА Новости, 23.02.2022
Блинкен заявил об отмене встречи с Лавровым
объявил, что отменяет планировавшуюся на 24 февраля встречу с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:02
2022-02-23T01:31
в мире
сша
россия
энтони блинкен
сергей лавров
признание днр и лнр в россии
вашингтон
дмитрий кулеба
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой объявил, что отменяет планировавшуюся на 24 февраля встречу с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.Глава Госдепа добавил, что во вторник направил Лаврову письмо с оповещением о принятом решении.По его словам, США не позволят России "притворяться участниками дипломатического процесса" и "двигаться по пути конфликта"."Мы и партнеры остаемся открыты дипломатии, но Москва должна продемонстрировать, что она настроена серьезно. &lt;...&gt; В минувшие 24 часа она демонстрировала прямо противоположное", — считает Блинкен.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://rsport.ria.ru/20220223/sanktsii-1774472552.html
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в мире, сша, россия, энтони блинкен, сергей лавров, признание днр и лнр в россии, вашингтон, дмитрий кулеба
01:02 23.02.2022 (обновлено: 01:31 23.02.2022)
 
Блинкен заявил об отмене встречи с Лавровым

Госсекретарь США Блинкен отменил встречу с главой МИД России Лавровым на этой неделе

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Женеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой объявил, что отменяет планировавшуюся на 24 февраля встречу с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Нет смысла сейчас двигаться вперед с этой встречей. Я проконсультировался с нашими союзниками и партнерами, все согласились", — сказал Блинкен.

Глава Госдепа добавил, что во вторник направил Лаврову письмо с оповещением о принятом решении.
По его словам, США не позволят России "притворяться участниками дипломатического процесса" и "двигаться по пути конфликта".
"Мы и партнеры остаемся открыты дипломатии, но Москва должна продемонстрировать, что она настроена серьезно. <...> В минувшие 24 часа она демонстрировала прямо противоположное", — считает Блинкен.
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В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Накануне президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, а также поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как подчеркнули в МИД России, это решение было принято на основе положений Устава ООН, и добавили, что страна признает республики в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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Опубликовано: Никита Стома
 
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