https://ria.ru/20220223/vorobev-1774543208.html

Андрей Воробьев вручил награды врачам ковидного госпиталя в парке "Патриот"

Андрей Воробьев вручил награды врачам ковидного госпиталя в парке "Патриот" - РИА Новости, 23.02.2022

Андрей Воробьев вручил награды врачам ковидного госпиталя в парке "Патриот"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду поздравил с Днем защитника Отечества врачей и военных медиков, работающих в ковидном госпитале в парке... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T15:31

2022-02-23T15:31

2022-02-23T15:31

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду поздравил с Днем защитника Отечества врачей и военных медиков, работающих в ковидном госпитале в парке "Патриот", а также вручил им государственные и областные награды, сообщает пресс-служба облправительства.Госпиталь является самым крупным объектом в Подмосковье для размещения больных COVID-19, одновременно он может принять свыше 1,4 тысячи пациентов. Здесь работают более 700 медиков, в том числе около 440 военнослужащих. Правительство Московской области организовало для врачей бесплатное проживание в пансионате, питание и трансфер."Всякий раз, когда в регионе резко увеличивалось число заболевших ковидом, министерство обороны России оперативно разворачивало койки в "Патриоте", - отметили в пресс-службе.С мая 2020 года здесь прошли лечение около 13,4 тысячи человек."Я очень благодарен министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу, потому что в самые критические моменты пандемии я обращался к нему и тут же получал помощь. Хочу поздравить с праздником наших врачей, которые на протяжении долгого времени здесь работают, помогают выздоравливать большому количеству людей. День защитника Отечества, как принято считать - мужской праздник. Но в наших рядах есть и прекрасные девушки. Это говорит о том, что защитником можно быть в разных ипостасях", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

https://ria.ru/20220214/koronavirus-1772688803.html

https://ria.ru/20220218/podmoskove-1773511262.html

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Наталья Макарова

общество, московская область (подмосковье), патриот, андрей воробьев