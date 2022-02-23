Андрей Воробьев вручил награды врачам ковидного госпиталя в парке "Патриот"
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев с врачами и военными медиками, работающими в ковидном госпитале в парке "Патриот"
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду поздравил с Днем защитника Отечества врачей и военных медиков, работающих в ковидном госпитале в парке "Патриот", а также вручил им государственные и областные награды, сообщает пресс-служба облправительства.
Госпиталь является самым крупным объектом в Подмосковье для размещения больных COVID-19, одновременно он может принять свыше 1,4 тысячи пациентов. Здесь работают более 700 медиков, в том числе около 440 военнослужащих. Правительство Московской области организовало для врачей бесплатное проживание в пансионате, питание и трансфер.
"Всякий раз, когда в регионе резко увеличивалось число заболевших ковидом, министерство обороны России оперативно разворачивало койки в "Патриоте", - отметили в пресс-службе.
С мая 2020 года здесь прошли лечение около 13,4 тысячи человек.
"Я очень благодарен министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу, потому что в самые критические моменты пандемии я обращался к нему и тут же получал помощь. Хочу поздравить с праздником наших врачей, которые на протяжении долгого времени здесь работают, помогают выздоравливать большому количеству людей. День защитника Отечества, как принято считать - мужской праздник. Но в наших рядах есть и прекрасные девушки. Это говорит о том, что защитником можно быть в разных ипостасях", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
Опубликовано: Наталья Макарова