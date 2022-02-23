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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220223/vorobev-1774543208.html
Андрей Воробьев вручил награды врачам ковидного госпиталя в парке "Патриот"
Андрей Воробьев вручил награды врачам ковидного госпиталя в парке "Патриот" - РИА Новости, 23.02.2022
Андрей Воробьев вручил награды врачам ковидного госпиталя в парке "Патриот"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду поздравил с Днем защитника Отечества врачей и военных медиков, работающих в ковидном госпитале в парке... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T15:31
2022-02-23T15:31
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
патриот
андрей воробьев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду поздравил с Днем защитника Отечества врачей и военных медиков, работающих в ковидном госпитале в парке "Патриот", а также вручил им государственные и областные награды, сообщает пресс-служба облправительства.Госпиталь является самым крупным объектом в Подмосковье для размещения больных COVID-19, одновременно он может принять свыше 1,4 тысячи пациентов. Здесь работают более 700 медиков, в том числе около 440 военнослужащих. Правительство Московской области организовало для врачей бесплатное проживание в пансионате, питание и трансфер."Всякий раз, когда в регионе резко увеличивалось число заболевших ковидом, министерство обороны России оперативно разворачивало койки в "Патриоте", - отметили в пресс-службе.С мая 2020 года здесь прошли лечение около 13,4 тысячи человек."Я очень благодарен министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу, потому что в самые критические моменты пандемии я обращался к нему и тут же получал помощь. Хочу поздравить с праздником наших врачей, которые на протяжении долгого времени здесь работают, помогают выздоравливать большому количеству людей. День защитника Отечества, как принято считать - мужской праздник. Но в наших рядах есть и прекрасные девушки. Это говорит о том, что защитником можно быть в разных ипостасях", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
https://ria.ru/20220214/koronavirus-1772688803.html
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общество, московская область (подмосковье), патриот, андрей воробьев
15:31 23.02.2022
 

Андрей Воробьев вручил награды врачам ковидного госпиталя в парке "Патриот"

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев с врачами и военными медиками, работающими в ковидном госпитале в парке "Патриот"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев с врачами и военными медиками, работающими в ковидном госпитале в парке Патриот - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в среду поздравил с Днем защитника Отечества врачей и военных медиков, работающих в ковидном госпитале в парке "Патриот", а также вручил им государственные и областные награды, сообщает пресс-служба облправительства.
Госпиталь является самым крупным объектом в Подмосковье для размещения больных COVID-19, одновременно он может принять свыше 1,4 тысячи пациентов. Здесь работают более 700 медиков, в том числе около 440 военнослужащих. Правительство Московской области организовало для врачей бесплатное проживание в пансионате, питание и трансфер.
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Губернатор Подмосковья допустил, что очередная волна коронавируса уходит
"Всякий раз, когда в регионе резко увеличивалось число заболевших ковидом, министерство обороны России оперативно разворачивало койки в "Патриоте", - отметили в пресс-службе.
С мая 2020 года здесь прошли лечение около 13,4 тысячи человек.
"Я очень благодарен министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу, потому что в самые критические моменты пандемии я обращался к нему и тут же получал помощь. Хочу поздравить с праздником наших врачей, которые на протяжении долгого времени здесь работают, помогают выздоравливать большому количеству людей. День защитника Отечества, как принято считать - мужской праздник. Но в наших рядах есть и прекрасные девушки. Это говорит о том, что защитником можно быть в разных ипостасях", - приводятся в сообщении слова Воробьева.
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Опубликовано: Наталья Макарова
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)ПатриотАндрей Воробьев
 
 
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