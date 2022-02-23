23:25 23.02.2022 (обновлено: 23:58 23.02.2022)
В ЛНР десять населенных пунктов остались без воды после обстрелов ВСУ
"Лугансквода": десять населенных пунктов в ЛНР остались без воды после обстрелов ВСУ
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК у дома, пострадавшего от артиллерийского удара ВСУ в ЛНР
Представитель СЦКК у дома, пострадавшего от артиллерийского удара ВСУ в ЛНР
ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Ряд населенных пунктов в Луганской народной республике полностью остались без водоснабжения из-за повреждения насосной станции от обстрелов со стороны ВС Украины, сообщили в среду в пресс-службе предприятия "Лугансквода".
В понедельник Киев из-за аварии прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции. Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно.
"Двадцать третьего февраля в результате обстрелов повреждена система энергоснабжения Айдарской насосной станции, что привело к полному прекращению подачи воды потребителям сёл Славяносербского района: Веселая Гора, Приветное, Обозное, Раевка, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески, Стукалова Балка (подконтрольные ЛНР – ред.)", - сообщил представитель пресс-службы организации журналистам.
Также от обстрелов пострадала электроподстанция, которая подает напряжение на Краснолиманскую и Славяносербскую водопроводные насосные станции, что привело к обесточиванию данных насосных станций и вынужденному прекращению подачи воды еще на пять населенных пунктов.
Ситуация в Донбассе обострилась в последнюю неделю, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В пе рвую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Наталья Макарова