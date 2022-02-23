https://ria.ru/20220223/voda-1774598233.html

В ЛНР десять населенных пунктов остались без воды после обстрелов ВСУ

В ЛНР десять населенных пунктов остались без воды после обстрелов ВСУ - РИА Новости, 23.02.2022

В ЛНР десять населенных пунктов остались без воды после обстрелов ВСУ

Ряд населенных пунктов в Луганской народной республике полностью остались без водоснабжения из-за повреждения насосной станции от обстрелов со стороны ВС... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T23:25

2022-02-23T23:25

2022-02-23T23:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

донбасс

лугансквода

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 23 фев - РИА Новости. Ряд населенных пунктов в Луганской народной республике полностью остались без водоснабжения из-за повреждения насосной станции от обстрелов со стороны ВС Украины, сообщили в среду в пресс-службе предприятия "Лугансквода".В понедельник Киев из-за аварии прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции. Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) - единственные оставшиеся на подконтрольной Киеву территории источники водоснабжения ЛНР. Остальной объем воды ЛНР получает автономно."Двадцать третьего февраля в результате обстрелов повреждена система энергоснабжения Айдарской насосной станции, что привело к полному прекращению подачи воды потребителям сёл Славяносербского района: Веселая Гора, Приветное, Обозное, Раевка, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески, Стукалова Балка (подконтрольные ЛНР – ред.)", - сообщил представитель пресс-службы организации журналистам.Также от обстрелов пострадала электроподстанция, которая подает напряжение на Краснолиманскую и Славяносербскую водопроводные насосные станции, что привело к обесточиванию данных насосных станций и вынужденному прекращению подачи воды еще на пять населенных пунктов.Ситуация в Донбассе обострилась в последнюю неделю, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В пе рвую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/obstrely-1774590156.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, донбасс, лугансквода, ситуация в днр и лнр