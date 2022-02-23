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При крушении вертолета на Гавайях погибли четыре человека
При крушении вертолета на Гавайях погибли четыре человека - РИА Новости, 23.02.2022
При крушении вертолета на Гавайях погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате крушения вертолета на гавайском острове Кауаи, сообщает телеканал NBC со ссылкой на Тихоокеанский ракетный полигон ВМС США. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T09:06
2022-02-23T09:06
в мире
сша
гавайи
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате крушения вертолета на гавайском острове Кауаи, сообщает телеканал NBC со ссылкой на Тихоокеанский ракетный полигон ВМС США.Согласно телеканалу, крушение произошло в той же области, где расположен полигон. Национальный совет по безопасности на транспорте США заявил, что расследует причину крушения вертолета типа Sikorsky S-61N. Вертолет был нанят по контракту и эксплуатировался корпорацией Croman.
https://ria.ru/20210411/gavayi-1727766412.html
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Влада Копылова
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в мире, сша, гавайи
09:06 23.02.2022
 
При крушении вертолета на Гавайях погибли четыре человека

NBC: при крушении вертолета на Гавайях погибли четыре человека

© Flickr / yetdarkВертолет Sikorsky S-61
Вертолет Sikorsky S-61 - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Flickr / yetdark
Вертолет Sikorsky S-61
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате крушения вертолета на гавайском острове Кауаи, сообщает телеканал NBC со ссылкой на Тихоокеанский ракетный полигон ВМС США.
Согласно телеканалу, крушение произошло в той же области, где расположен полигон. Национальный совет по безопасности на транспорте США заявил, что расследует причину крушения вертолета типа Sikorsky S-61N. Вертолет был нанят по контракту и эксплуатировался корпорацией Croman.
Машины экстренных служб припаркованы у отеля Kahala Resort & Hotel в Гонолулу, Гавайи - РИА Новости, 1920, 11.04.2021
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На Гавайях вооруженный мужчина забаррикадировался в гостиничном номере
Опубликовано: Влада Копылова
 
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