https://ria.ru/20220223/vertolet-1774495172.html
При крушении вертолета на Гавайях погибли четыре человека
При крушении вертолета на Гавайях погибли четыре человека - РИА Новости, 23.02.2022
При крушении вертолета на Гавайях погибли четыре человека
Четыре человека погибли в результате крушения вертолета на гавайском острове Кауаи, сообщает телеканал NBC со ссылкой на Тихоокеанский ракетный полигон ВМС США. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T09:06
2022-02-23T09:06
2022-02-23T09:06
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гавайи
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате крушения вертолета на гавайском острове Кауаи, сообщает телеканал NBC со ссылкой на Тихоокеанский ракетный полигон ВМС США.Согласно телеканалу, крушение произошло в той же области, где расположен полигон. Национальный совет по безопасности на транспорте США заявил, что расследует причину крушения вертолета типа Sikorsky S-61N. Вертолет был нанят по контракту и эксплуатировался корпорацией Croman.
https://ria.ru/20210411/gavayi-1727766412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, гавайи
При крушении вертолета на Гавайях погибли четыре человека
NBC: при крушении вертолета на Гавайях погибли четыре человека