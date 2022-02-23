https://ria.ru/20220223/vertolet-1774495172.html

При крушении вертолета на Гавайях погибли четыре человека

При крушении вертолета на Гавайях погибли четыре человека - РИА Новости, 23.02.2022

При крушении вертолета на Гавайях погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате крушения вертолета на гавайском острове Кауаи, сообщает телеканал NBC со ссылкой на Тихоокеанский ракетный полигон ВМС США. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T09:06

2022-02-23T09:06

2022-02-23T09:06

в мире

сша

гавайи

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате крушения вертолета на гавайском острове Кауаи, сообщает телеканал NBC со ссылкой на Тихоокеанский ракетный полигон ВМС США.Согласно телеканалу, крушение произошло в той же области, где расположен полигон. Национальный совет по безопасности на транспорте США заявил, что расследует причину крушения вертолета типа Sikorsky S-61N. Вертолет был нанят по контракту и эксплуатировался корпорацией Croman.

https://ria.ru/20210411/gavayi-1727766412.html

сша

гавайи

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Влада Копылова

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Влада Копылова

в мире, сша, гавайи