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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2022
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в среду возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T12:38
2022-02-23T13:29
владимир путин
день защитника отечества
общество
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов.Глава государства каждый год приезжает в Александровский сад в День защитника Отечества.Президент расправил ленты на венке и почтил память павших воинов минутой молчания.В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почётного караула и оркестр.Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".
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владимир путин, день защитника отечества, общество
12:38 23.02.2022 (обновлено: 13:29 23.02.2022)
 
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов.
Глава государства каждый год приезжает в Александровский сад в День защитника Отечества.
Президент расправил ленты на венке и почтил память павших воинов минутой молчания.
В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почётного караула и оркестр.
Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.
Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".
Праздничное украшение Москвы ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 00:24
День защитника Отечества
Опубликовано: Влада Копылова
 
Владимир ПутинДень защитника ОтечестваОбщество
 
 
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