https://ria.ru/20220223/venok-1774520670.html
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2022
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин в среду возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T12:38
2022-02-23T12:38
2022-02-23T13:29
владимир путин
день защитника отечества
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774527042_0:5:3074:1734_1920x0_80_0_0_dc51212dd8a6ead6864cb98b81ad8881.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов.Глава государства каждый год приезжает в Александровский сад в День защитника Отечества.Президент расправил ленты на венке и почтил память павших воинов минутой молчания.В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почётного караула и оркестр.Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".
https://ria.ru/20220223/prazdnik-1774018264.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774527042_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_fa061c87ef55fd15e39ad94aa6ddc4cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, день защитника отечества, общество
12:38 23.02.2022 (обновлено: 13:29 23.02.2022)
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов.
Глава государства каждый год приезжает в Александровский сад в День защитника Отечества.
Президент расправил ленты на венке и почтил память павших воинов минутой молчания.
В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почётного караула и оркестр.
Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье
и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском
саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.
Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".
Опубликовано: Влада Копылова