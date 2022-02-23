https://ria.ru/20220223/venok-1774520670.html

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 23.02.2022

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин в среду возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T12:38

2022-02-23T12:38

2022-02-23T13:29

владимир путин

день защитника отечества

общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших воинов.Глава государства каждый год приезжает в Александровский сад в День защитника Отечества.Президент расправил ленты на венке и почтил память павших воинов минутой молчания.В завершение церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошли рота почётного караула и оркестр.Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание.Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота".

https://ria.ru/20220223/prazdnik-1774018264.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, день защитника отечества, общество