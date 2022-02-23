https://ria.ru/20220223/varshava-1774529383.html

Протестующие польские фермеры заблокировали центр Варшавы

Протестующие польские фермеры заблокировали центр Варшавы - РИА Новости, 23.02.2022

Протестующие польские фермеры заблокировали центр Варшавы

Польские фермеры в знак протеста против высоких цен на удобрения и топливо и в целом против ситуации в сельском хозяйстве заблокировали центр Варшавы, передает... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T13:53

2022-02-23T13:53

2022-02-23T17:45

в мире

матеуш моравецкий

варшава

польша

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ВАРШАВА, 23 фев — РИА Новости. Польские фермеры в знак протеста против высоких цен на удобрения и топливо и в целом против ситуации в сельском хозяйстве заблокировали центр Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.Несколько тысяч фермеров в среду пытались въехать в столицу на тракторах, но полиция не позволила им этого сделать. Тогда фермеры добрались до центра города на городском транспорте и заблокировали одну из центральных магистралей города — Иерусалимские аллеи, а также ряд прилегающих улиц. Полиция пока не вмешивается в действия протестующих.Глава организации фермеров "Агроуния" Михал Колодзейчик пояснил, что среди прочего фермеры протестуют против высоких цен на удобрения, электроэнергию, топливо, бесконтрольного импорта продовольствия из-за рубежа."Удобрения, энергия, топливо — без маржи госкомпаний. Вы не должны зарабатывать деньги. Вы и так достаточно набрались", — заявил он.В настоящее время фермеры под звуки горнов и сирен идут к зданию правительства, требуя встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким. На их плакатах написано "Мы не будем умирать в тишине"."Мы требуем встречи с премьер-министром Моравецким. Правительство не контролирует ситуацию", — сказал Колодзейчик. Он заявил, что фермеры хотят услышать от правительства, что будет происходить с польским сельским хозяйством в ближайшие месяцы.

https://ria.ru/20220223/anneksiya-1774487530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, матеуш моравецкий, варшава, польша