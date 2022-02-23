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Протестующие польские фермеры заблокировали центр Варшавы
Протестующие польские фермеры заблокировали центр Варшавы - РИА Новости, 23.02.2022
Протестующие польские фермеры заблокировали центр Варшавы
Польские фермеры в знак протеста против высоких цен на удобрения и топливо и в целом против ситуации в сельском хозяйстве заблокировали центр Варшавы, передает... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T13:53
2022-02-23T17:45
в мире
матеуш моравецкий
варшава
польша
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ВАРШАВА, 23 фев — РИА Новости. Польские фермеры в знак протеста против высоких цен на удобрения и топливо и в целом против ситуации в сельском хозяйстве заблокировали центр Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.Несколько тысяч фермеров в среду пытались въехать в столицу на тракторах, но полиция не позволила им этого сделать. Тогда фермеры добрались до центра города на городском транспорте и заблокировали одну из центральных магистралей города — Иерусалимские аллеи, а также ряд прилегающих улиц. Полиция пока не вмешивается в действия протестующих.Глава организации фермеров "Агроуния" Михал Колодзейчик пояснил, что среди прочего фермеры протестуют против высоких цен на удобрения, электроэнергию, топливо, бесконтрольного импорта продовольствия из-за рубежа."Удобрения, энергия, топливо — без маржи госкомпаний. Вы не должны зарабатывать деньги. Вы и так достаточно набрались", — заявил он.В настоящее время фермеры под звуки горнов и сирен идут к зданию правительства, требуя встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким. На их плакатах написано "Мы не будем умирать в тишине"."Мы требуем встречи с премьер-министром Моравецким. Правительство не контролирует ситуацию", — сказал Колодзейчик. Он заявил, что фермеры хотят услышать от правительства, что будет происходить с польским сельским хозяйством в ближайшие месяцы.
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Влада Копылова
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в мире, матеуш моравецкий, варшава, польша
13:53 23.02.2022 (обновлено: 17:45 23.02.2022)
 
Протестующие польские фермеры заблокировали центр Варшавы

Фермеры заблокировали центр Варшавы, протестуя против высоких цен на топливо и удобрения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПротесты фермеров в Варшаве
Протесты фермеров в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 23 фев — РИА Новости. Польские фермеры в знак протеста против высоких цен на удобрения и топливо и в целом против ситуации в сельском хозяйстве заблокировали центр Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько тысяч фермеров в среду пытались въехать в столицу на тракторах, но полиция не позволила им этого сделать. Тогда фермеры добрались до центра города на городском транспорте и заблокировали одну из центральных магистралей города — Иерусалимские аллеи, а также ряд прилегающих улиц. Полиция пока не вмешивается в действия протестующих.
Глава организации фермеров "Агроуния" Михал Колодзейчик пояснил, что среди прочего фермеры протестуют против высоких цен на удобрения, электроэнергию, топливо, бесконтрольного импорта продовольствия из-за рубежа.
"Удобрения, энергия, топливо — без маржи госкомпаний. Вы не должны зарабатывать деньги. Вы и так достаточно набрались", — заявил он.
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В настоящее время фермеры под звуки горнов и сирен идут к зданию правительства, требуя встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким. На их плакатах написано "Мы не будем умирать в тишине".
"Мы требуем встречи с премьер-министром Моравецким. Правительство не контролирует ситуацию", — сказал Колодзейчик. Он заявил, что фермеры хотят услышать от правительства, что будет происходить с польским сельским хозяйством в ближайшие месяцы.
Опубликовано: Влада Копылова
 
В миреМатеуш МоравецкийВаршаваПольша
 
 
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