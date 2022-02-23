https://ria.ru/20220223/varshava-1774529383.html
Протестующие польские фермеры заблокировали центр Варшавы
Протестующие польские фермеры заблокировали центр Варшавы - РИА Новости, 23.02.2022
Протестующие польские фермеры заблокировали центр Варшавы
Польские фермеры в знак протеста против высоких цен на удобрения и топливо и в целом против ситуации в сельском хозяйстве заблокировали центр Варшавы, передает... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T13:53
2022-02-23T13:53
2022-02-23T17:45
в мире
матеуш моравецкий
варшава
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774532756_0:143:3076:1873_1920x0_80_0_0_ab363ffd0d2942b58fe9939713b7bf76.jpg
ВАРШАВА, 23 фев — РИА Новости. Польские фермеры в знак протеста против высоких цен на удобрения и топливо и в целом против ситуации в сельском хозяйстве заблокировали центр Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.Несколько тысяч фермеров в среду пытались въехать в столицу на тракторах, но полиция не позволила им этого сделать. Тогда фермеры добрались до центра города на городском транспорте и заблокировали одну из центральных магистралей города — Иерусалимские аллеи, а также ряд прилегающих улиц. Полиция пока не вмешивается в действия протестующих.Глава организации фермеров "Агроуния" Михал Колодзейчик пояснил, что среди прочего фермеры протестуют против высоких цен на удобрения, электроэнергию, топливо, бесконтрольного импорта продовольствия из-за рубежа."Удобрения, энергия, топливо — без маржи госкомпаний. Вы не должны зарабатывать деньги. Вы и так достаточно набрались", — заявил он.В настоящее время фермеры под звуки горнов и сирен идут к зданию правительства, требуя встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким. На их плакатах написано "Мы не будем умирать в тишине"."Мы требуем встречи с премьер-министром Моравецким. Правительство не контролирует ситуацию", — сказал Колодзейчик. Он заявил, что фермеры хотят услышать от правительства, что будет происходить с польским сельским хозяйством в ближайшие месяцы.
https://ria.ru/20220223/anneksiya-1774487530.html
варшава
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774532756_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9b6968c7c2806c05a632da416a647dc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, матеуш моравецкий, варшава, польша
13:53 23.02.2022 (обновлено: 17:45 23.02.2022)
Протестующие польские фермеры заблокировали центр Варшавы
Фермеры заблокировали центр Варшавы, протестуя против высоких цен на топливо и удобрения
ВАРШАВА, 23 фев — РИА Новости. Польские фермеры в знак протеста против высоких цен на удобрения и топливо и в целом против ситуации в сельском хозяйстве заблокировали центр Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько тысяч фермеров в среду пытались въехать в столицу на тракторах, но полиция не позволила им этого сделать. Тогда фермеры добрались до центра города на городском транспорте и заблокировали одну из центральных магистралей города — Иерусалимские аллеи, а также ряд прилегающих улиц. Полиция пока не вмешивается в действия протестующих.
Глава организации фермеров "Агроуния" Михал Колодзейчик пояснил, что среди прочего фермеры протестуют против высоких цен на удобрения, электроэнергию, топливо, бесконтрольного импорта продовольствия из-за рубежа.
"Удобрения, энергия, топливо — без маржи госкомпаний. Вы не должны зарабатывать деньги. Вы и так достаточно набрались", — заявил он.
В настоящее время фермеры под звуки горнов и сирен идут к зданию правительства, требуя встречи с премьер-министром Матеушем Моравецким
. На их плакатах написано "Мы не будем умирать в тишине".
"Мы требуем встречи с премьер-министром Моравецким. Правительство не контролирует ситуацию", — сказал Колодзейчик. Он заявил, что фермеры хотят услышать от правительства, что будет происходить с польским сельским хозяйством в ближайшие месяцы.
Опубликовано: Влада Копылова