Названа валюта, которая вырастет вопреки ожиданиям
Эксперт Шульгин: бразильский реал вырос к доллару на 7,9 процента и продолжит эту динамику
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. По состоянию на середину февраля бразильский реал вырос к доллару на 7,9 процента с начала года. Реал — лидер роста на фоне остальных валют развивающихся рынков, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.
Преимущества бразильского реала — высокая доходность в сравнении с конкурентами, а также дешевый фондовый рынок, привлекательный для сбережений иностранных инвесторов. Ключевая ставка в Бразилии составляет 10,75 процента, а индекс потребительских цен в январе составил 10,4 процента г/г., сказал эксперт.
"Главным драйвером валютных курсов как минимум в первой половине 2022 года будут оставаться ожидания того, как изменятся дифференциалы процентных ставок", — отметил Шульгин.
Ставка может продолжить рост, так регулятор дал понять, что борьба с инфляцией еще далека до победы. ЦБ продолжит ужесточение денежно-кредитной политики. Сейчас консенсус подразумевает ставку на уровне 12,25 процента к концу 2022 года.
Опубликовано: Никита Брыкин