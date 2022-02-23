https://ria.ru/20220223/valyuta-1774474635.html

Названа валюта, которая вырастет вопреки ожиданиям

Названа валюта, которая вырастет вопреки ожиданиям - РИА Новости, 23.02.2022

Названа валюта, которая вырастет вопреки ожиданиям

По состоянию на середину февраля бразильский реал вырос к доллару на 7,9 процента с начала года. Реал — лидер роста на фоне остальных валют развивающихся... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T01:15

2022-02-23T01:15

2022-02-23T01:15

экономика

бразилия

центральный банк рф (цб рф)

михаил шульгин

россия

открытие холдинг

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. По состоянию на середину февраля бразильский реал вырос к доллару на 7,9 процента с начала года. Реал — лидер роста на фоне остальных валют развивающихся рынков, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.Преимущества бразильского реала — высокая доходность в сравнении с конкурентами, а также дешевый фондовый рынок, привлекательный для сбережений иностранных инвесторов. Ключевая ставка в Бразилии составляет 10,75 процента, а индекс потребительских цен в январе составил 10,4 процента г/г., сказал эксперт.Ставка может продолжить рост, так регулятор дал понять, что борьба с инфляцией еще далека до победы. ЦБ продолжит ужесточение денежно-кредитной политики. Сейчас консенсус подразумевает ставку на уровне 12,25 процента к концу 2022 года.

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бразилия

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Никита Брыкин

Никита Брыкин

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Никита Брыкин

экономика, бразилия, центральный банк рф (цб рф), михаил шульгин, россия, открытие холдинг