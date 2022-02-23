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Названа валюта, которая вырастет вопреки ожиданиям
Названа валюта, которая вырастет вопреки ожиданиям - РИА Новости, 23.02.2022
Названа валюта, которая вырастет вопреки ожиданиям
По состоянию на середину февраля бразильский реал вырос к доллару на 7,9 процента с начала года. Реал — лидер роста на фоне остальных валют развивающихся... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T01:15
2022-02-23T01:15
экономика
бразилия
центральный банк рф (цб рф)
михаил шульгин
россия
открытие холдинг
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. По состоянию на середину февраля бразильский реал вырос к доллару на 7,9 процента с начала года. Реал — лидер роста на фоне остальных валют развивающихся рынков, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.Преимущества бразильского реала — высокая доходность в сравнении с конкурентами, а также дешевый фондовый рынок, привлекательный для сбережений иностранных инвесторов. Ключевая ставка в Бразилии составляет 10,75 процента, а индекс потребительских цен в январе составил 10,4 процента г/г., сказал эксперт.Ставка может продолжить рост, так регулятор дал понять, что борьба с инфляцией еще далека до победы. ЦБ продолжит ужесточение денежно-кредитной политики. Сейчас консенсус подразумевает ставку на уровне 12,25 процента к концу 2022 года.
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экономика, бразилия, центральный банк рф (цб рф), михаил шульгин, россия, открытие холдинг
01:15 23.02.2022
 
Названа валюта, которая вырастет вопреки ожиданиям

Эксперт Шульгин: бразильский реал вырос к доллару на 7,9 процента и продолжит эту динамику

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Электронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. По состоянию на середину февраля бразильский реал вырос к доллару на 7,9 процента с начала года. Реал — лидер роста на фоне остальных валют развивающихся рынков, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.
Преимущества бразильского реала — высокая доходность в сравнении с конкурентами, а также дешевый фондовый рынок, привлекательный для сбережений иностранных инвесторов. Ключевая ставка в Бразилии составляет 10,75 процента, а индекс потребительских цен в январе составил 10,4 процента г/г., сказал эксперт.
"Главным драйвером валютных курсов как минимум в первой половине 2022 года будут оставаться ожидания того, как изменятся дифференциалы процентных ставок", — отметил Шульгин.
Ставка может продолжить рост, так регулятор дал понять, что борьба с инфляцией еще далека до победы. ЦБ продолжит ужесточение денежно-кредитной политики. Сейчас консенсус подразумевает ставку на уровне 12,25 процента к концу 2022 года.
Электронное табло со знаками доллара и евро - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 02:18Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик назвал валюту, которая неожиданно может подскочить в цене
Опубликовано: Никита Брыкин
 
ЭкономикаБразилияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Михаил ШульгинРоссияОткрытие Холдинг
 
 
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