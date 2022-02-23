https://ria.ru/20220223/ukraina-1774593361.html

Пушилин призвал Киев добровольно отвести силы от линии соприкосновения

Пушилин призвал Киев добровольно отвести силы от линии соприкосновения - РИА Новости, 23.02.2022

Пушилин призвал Киев добровольно отвести силы от линии соприкосновения

Украина должна добровольно отвести силы от линии соприкосновения и убрать оттуда вооружения, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T22:30

2022-02-23T22:30

2022-02-23T22:44

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

денис пушилин

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Украина должна добровольно отвести силы от линии соприкосновения и убрать оттуда вооружения, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения, вот вооруженные формирования Украины. Что с этим делать? Они должны добровольно покинуть? Это самый оптимальный вариант, чтобы они покинули добровольно, чтобы вывезли оружие", - сказал Пушилин в эфире YouTube-канала "Соловьев.Live".Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, денис пушилин