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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/ukraina-1774583749.html
Рада увеличила расходы на нужды обороны в 2022 год
Рада увеличила расходы на нужды обороны в 2022 год - РИА Новости, 23.02.2022
Рада увеличила расходы на нужды обороны в 2022 год
Верховная рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2022 год, увеличив расходы на нужды обороны на 314 миллионов долларов – до 1,3... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T21:10
2022-02-23T21:10
в мире
владимир зеленский
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
обострение ситуации в днр и лнр
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2022 год, увеличив расходы на нужды обороны на 314 миллионов долларов – до 1,3 миллиарда долларов, за него проголосовали 345 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, трансляцию заседания вел телеканал "Рада"."Законопроектом запланировано увеличение расходов на нужды обороны Украины. Так, предполагается по бюджетной программе "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" увеличить расходы на 9,096 миллиардов гривен (314 миллионов долларов – ред.) - с 28,4 миллиарда гривен (980 миллионов долларов – ред.) до 37,5 миллиарда гривен (1,3 миллиарда долларов – ред.)", - говорится в пояснительной записке к документу.В последние дни обострилась ситуация в Донбассе, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220223/primenenie-1774583971.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211201/donbass-1761673072.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Наталья Макарова
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в мире, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
21:10 23.02.2022
 
Рада увеличила расходы на нужды обороны в 2022 год

Рада увеличила расходы на нужды обороны в 2022 год на 314 миллиона долларов

© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2022 год, увеличив расходы на нужды обороны на 314 миллионов долларов – до 1,3 миллиарда долларов, за него проголосовали 345 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, трансляцию заседания вел телеканал "Рада".
"Законопроектом запланировано увеличение расходов на нужды обороны Украины. Так, предполагается по бюджетной программе "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" увеличить расходы на 9,096 миллиардов гривен (314 миллионов долларов – ред.) - с 28,4 миллиарда гривен (980 миллионов долларов – ред.) до 37,5 миллиарда гривен (1,3 миллиарда долларов – ред.)", - говорится в пояснительной записке к документу.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 20:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
СК возбудил дело против ВСУ о применении запрещенных в конфликте средств
В последние дни обострилась ситуация в Донбассе, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря 2021, 16:23Сказано в эфире
Большая война? Зачем Киев стянул в Донбасс половину личного состава ВСУ
Опубликовано: Наталья Макарова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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