Рада увеличила расходы на нужды обороны в 2022 год
Рада увеличила расходы на нужды обороны в 2022 год на 314 миллиона долларов
Украинские военнослужащие
КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2022 год, увеличив расходы на нужды обороны на 314 миллионов долларов – до 1,3 миллиарда долларов, за него проголосовали 345 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, трансляцию заседания вел телеканал "Рада".
"Законопроектом запланировано увеличение расходов на нужды обороны Украины. Так, предполагается по бюджетной программе "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" увеличить расходы на 9,096 миллиардов гривен (314 миллионов долларов – ред.) - с 28,4 миллиарда гривен (980 миллионов долларов – ред.) до 37,5 миллиарда гривен (1,3 миллиарда долларов – ред.)", - говорится в пояснительной записке к документу.
В последние дни обострилась ситуация в Донбассе, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Наталья Макарова