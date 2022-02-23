https://ria.ru/20220223/ukraina-1774566276.html

Глава Евросовета предложил обсудить на саммите ЕС поддержку Украине

Глава Евросовета предложил обсудить на саммите ЕС поддержку Украине - РИА Новости, 23.02.2022

Глава Евросовета предложил обсудить на саммите ЕС поддержку Украине

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что созывает внеочередной саммит лидеров стран Евросоюза на 24 февраля для обсуждения ситуации с Украиной. РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T18:18

2022-02-23T18:18

2022-02-23T22:52

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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что созывает внеочередной саммит лидеров стран Евросоюза на 24 февраля для обсуждения ситуации с Украиной."Я созываю специальный Европейский совет в Брюсселе на завтра, чтобы обсудить последние события, связанные с Украиной и Россией", - написал Мишель в Twitter.В пригласительном письме главы Евросовета на саммит уточняется, что это будет очная встреча, она начнется в 22.00 мск.Мишель предлагает, среди прочего, обсудить как ЕС "поступает с Россией, особенно в части привлечения ее к ответственности за ее действия", а также как он будет "оказывать дальнейшую поддержку Украине и ее жителям", говорится в письме, распространенном пресс-службой Совета стран ЕС.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/zelenskiy-1774567270.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

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