https://ria.ru/20220223/ukraina-1774566276.html
Глава Евросовета предложил обсудить на саммите ЕС поддержку Украине
Глава Евросовета предложил обсудить на саммите ЕС поддержку Украине - РИА Новости, 23.02.2022
Глава Евросовета предложил обсудить на саммите ЕС поддержку Украине
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что созывает внеочередной саммит лидеров стран Евросоюза на 24 февраля для обсуждения ситуации с Украиной. РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T18:18
2022-02-23T18:18
2022-02-23T22:52
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что созывает внеочередной саммит лидеров стран Евросоюза на 24 февраля для обсуждения ситуации с Украиной."Я созываю специальный Европейский совет в Брюсселе на завтра, чтобы обсудить последние события, связанные с Украиной и Россией", - написал Мишель в Twitter.В пригласительном письме главы Евросовета на саммит уточняется, что это будет очная встреча, она начнется в 22.00 мск.Мишель предлагает, среди прочего, обсудить как ЕС "поступает с Россией, особенно в части привлечения ее к ответственности за ее действия", а также как он будет "оказывать дальнейшую поддержку Украине и ее жителям", говорится в письме, распространенном пресс-службой Совета стран ЕС.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, европейский совет, евросовет, санкции в отношении россии
18:18 23.02.2022 (обновлено: 22:52 23.02.2022)
Глава Евросовета предложил обсудить на саммите ЕС поддержку Украине
Глава Евросовета предложил Мишель обсудить на внеочередном саммите ЕС поддержку Украине