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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220223/ukraina-1774554932.html
Киев ждет гарантий безопасности, в том числе от России, заявил Зеленский
Киев ждет гарантий безопасности, в том числе от России, заявил Зеленский - РИА Новости, 23.02.2022
Киев ждет гарантий безопасности, в том числе от России, заявил Зеленский
Будапештский меморандум не работает, поэтому Киеву нужны четкие и конкретные гарантии безопасности уже сейчас, в том числе от России, заявил президент Украины... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T16:46
2022-02-23T17:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
игорь конашенков
денис пушилин
россия
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Будапештский меморандум не работает, поэтому Киеву нужны четкие и конкретные гарантии безопасности уже сейчас, в том числе от России, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге."Не секрет, что "Будапешт" (Будапештский меморандум – ред.) не работает, и мы с вами четко понимаем, нет иллюзий, что Украины сегодня нет ни в одном из таких альянсов (по безопасности – ред.). Мы сами себя защищаем при поддержке наших партнеров", - сказал Зеленский. Он отметил, что архитектура безопасности в мире и Европе требует реновации."Гибнут украинцы, поэтому Украине необходимы гарантии безопасности, четкие, конкретные уже сейчас. Потому что мы хотим знать, что мы можем защитить своих людей, свои дома и не только сами. Здесь очень важно, чтобы была поддержка других партнеров. А с тем фактом, что у нас сегодня на границе 150 тысяч российских войск, с тем, что временно оккупированные территории, я считаю, что среди этих стран, которые предоставляют четкие гарантии безопасности, должна быть Россия", - сказал Зеленский.В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Заявления о войсках РФ продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских военных к местам дислокации после учений. На прошлой неделе Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, говорил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, игорь конашенков, денис пушилин, россия, ростовская область, луганская народная республика
16:46 23.02.2022 (обновлено: 17:04 23.02.2022)
 
Киев ждет гарантий безопасности, в том числе от России, заявил Зеленский

Президент Украины Зеленский заявил, что Киеву нужны гарантии безопасности

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве. Архивное фото
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Будапештский меморандум не работает, поэтому Киеву нужны четкие и конкретные гарантии безопасности уже сейчас, в том числе от России, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.
"Не секрет, что "Будапешт" (Будапештский меморандум – ред.) не работает, и мы с вами четко понимаем, нет иллюзий, что Украины сегодня нет ни в одном из таких альянсов (по безопасности – ред.). Мы сами себя защищаем при поддержке наших партнеров", - сказал Зеленский. Он отметил, что архитектура безопасности в мире и Европе требует реновации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
Вчера, 16:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что ожидает усиления санкционного давления на Россию
"Гибнут украинцы, поэтому Украине необходимы гарантии безопасности, четкие, конкретные уже сейчас. Потому что мы хотим знать, что мы можем защитить своих людей, свои дома и не только сами. Здесь очень важно, чтобы была поддержка других партнеров. А с тем фактом, что у нас сегодня на границе 150 тысяч российских войск, с тем, что временно оккупированные территории, я считаю, что среди этих стран, которые предоставляют четкие гарантии безопасности, должна быть Россия", - сказал Зеленский.
В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Заявления о войсках РФ продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских военных к местам дислокации после учений. На прошлой неделе Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, говорил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийИгорь КонашенковДенис ПушилинРоссияРостовская областьЛуганская Народная Республика
 
 
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