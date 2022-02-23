https://ria.ru/20220223/ukraina-1774554932.html

Киев ждет гарантий безопасности, в том числе от России, заявил Зеленский

Киев ждет гарантий безопасности, в том числе от России, заявил Зеленский - РИА Новости, 23.02.2022

Киев ждет гарантий безопасности, в том числе от России, заявил Зеленский

Будапештский меморандум не работает, поэтому Киеву нужны четкие и конкретные гарантии безопасности уже сейчас, в том числе от России, заявил президент Украины... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T16:46

2022-02-23T16:46

2022-02-23T17:04

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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Будапештский меморандум не работает, поэтому Киеву нужны четкие и конкретные гарантии безопасности уже сейчас, в том числе от России, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге."Не секрет, что "Будапешт" (Будапештский меморандум – ред.) не работает, и мы с вами четко понимаем, нет иллюзий, что Украины сегодня нет ни в одном из таких альянсов (по безопасности – ред.). Мы сами себя защищаем при поддержке наших партнеров", - сказал Зеленский. Он отметил, что архитектура безопасности в мире и Европе требует реновации."Гибнут украинцы, поэтому Украине необходимы гарантии безопасности, четкие, конкретные уже сейчас. Потому что мы хотим знать, что мы можем защитить своих людей, свои дома и не только сами. Здесь очень важно, чтобы была поддержка других партнеров. А с тем фактом, что у нас сегодня на границе 150 тысяч российских войск, с тем, что временно оккупированные территории, я считаю, что среди этих стран, которые предоставляют четкие гарантии безопасности, должна быть Россия", - сказал Зеленский.В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Заявления о войсках РФ продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских военных к местам дислокации после учений. На прошлой неделе Путин провёл встречу с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Глава Минобороны РФ на встрече с Путиным доложил, что "часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время". Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, говорил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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